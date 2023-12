Un Villanovense de notable

El parón navideño es un gran momento para desconectar, sobre todo para los jugadores, que aprovechan estos días para pasarlos con la familia y amigos y de paso dejar de lado el balón durante algún tiempo. Sin embargo, para los directores deportivos puede ser también un periodo de mucho trabajo, sobre todo si se tiene la intención de hacer algunos cambios o incorporaciones a las respectivas plantillas.

En ese trabajo se encuentra ahora inmerso Rafa Ocaña, director deportivo del Villanovense. El andaluz apenas lleva unos meses en Villanueva de la Serena, tiempo más que suficiente para empaparse de un club tan singular como el serón, y para vivir momentos inolvidables como la Copa del Rey ante el Real Betis.

Ahora que la tranquilidad del parón navideño le permite reflexionar con más sosiego y calma, Ocaña hace balance de lo que ha sido hasta ahora el conjunto serón. «Estoy satisfecho con el rendimiento. Hemos necesitado un periodo de adaptación y hemos estado cerca del notable», dice el director deportivo de un Villanovense que acaba el 2023 en posición de ‘play out’ con 20 puntos, justo dos puntos menos que el año pasado a estas alturas, cuando por aquél entonces eran octavos en liga, esto es, una situación muy similar en cuanto a puntos. Y es que la posición clasificatoria no le preocupa ni lo más mínimo a Ocaña, quien dice que «ahora eso queda al margen» y se propone enero como un mes clave para las aspiraciones del Villanovense. «Jugaremos tres partidos en casa y ahí veremos si vamos a luchar por lo bonito o si vamos a optar a salvar la categoría, aunque creo que el equipo puede dar más de sí aún, pero todo pasa por ganar al menos siete de esos nueve puntos», dice al respecto.

Todo ello en unos meses de competición en los que el Villanovense comenzó algo titubeante, sobre todo teniendo en cuenta el periodo de adaptación de jugadores nuevos como Guille Campos, Bermu, Alberto Fuentes o Manolillo. Ahora todos ellos son indispensables para Gus, a lo que se le añade los jugadores que continúan de la temporada pasada.

Lo que tiene claro Rafa Ocaña es que la Copa del Rey ha sido un gran revulsivo para la plantilla. «Hemos demostrado que si competimos al 150% le podemos plantar cara a cualquiera», señala Ocaña sobre el magnífico papel del Villanovense en este torneo.

Refuerzos invernales

Un torneo que ya queda al margen para un Ocaña que se fija ya en el mercado para reforzar la posición de extremo sub 23 tras las bajas de larga duración de Josh Farrell y Óscar Muñoz. Por lo demás, el director deportivo serón dice que no habrá más incorporaciones salvo que algún jugador pida salir. «Queremos tener a gente contenta y feliz porque consideramos que el día a día es muy bueno, si alguien no está feliz le abriríamos las puertas», señala. Unas puertas que todavía están abiertas para un Villanovense que quiere soñar en grande de cara a la segunda mitad de la temporada en la que aún hay mucho en juego.