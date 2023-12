Niños compitiendo a lomos de caballos, una pasión que crece en Cáceres

Rocío Sánchez Leal, de 13 años, se lleva genial con Reissa de la Vallarna. La amazona sabe cómo conectar con su yegua: cuándo necesita apretarla y cuándo aflojar. Es algo invisible para el neófito. «Por supuesto que le hablo y le pido por favor que no me falle», dice, montada sobre ella, mientras el sol va desapareciendo en una gélida tarde de diciembre en el Club Hípico Monfragüe, a escasos 4 kilómetros de Cáceres, en la autovía que lleva a Trujillo. Ambos, humana y animal, ejemplifican bien la ‘cantera’ extremeña en un deporte como el salto de obstáculos de hípica que cada vez practican más niños y jóvenes. Los más osados, sin atisbo de miedo a dar con sus huesos --aún en crecimiento-- en el suelo, hasta compiten con éxito a nivel nacional. Y hasta lucen con sus actuaciones.

Sucedió hace un par de meses, a finales de octubre. Las promesas del Monfragüe lograron la medalla de plata representando a Extremadura en el primer Campeonato de España de Saltos en Edad Escolar por selecciones autonómicas-I Copa de España de Escuelas.

La cita, que tuvo lugar en el Club Hípico El Soto del Espinar, ubicado en Fuente el Saz de Jarama (Madrid), demostró los progresos que se han alcanzado estos últimos años en el club de Cáceres. Posee unas instalaciones amplias, aunque dentro de la modestia. Huele a heces equinas que te obligan a estar concentrado sobre dónde vas a dar tu próximo paso, pero todo el mundo parece muy feliz de estar allí. Hay motivos de sobra.

La enseñanza que imparten Isabel Vargas y Álvaro Pradas, que poseen la máxima titulación a nivel estatal para ello, va dando sus frutos. A la adolescente Rocío se le unieron Iria Estévez Gómez con Uruguay MR (12 años), Gonzalo Sánchez Leal (11) con Blue, y Daniel Ruiz Saponi (13) con Merlín para subir a un podio que pudo ser incluso más glorioso porque el empate a ‘ceros’ (ningún obstáculo derribado) con Andalucía y Comunidad Valenciana se resolvió por el tiempo empleado. Solamente hubo 30 centésimas entre los cacereños y los representantes de Andalucía, que finalmente lograron el oro. Tras el disgusto inicial, aquello quedó como un recuerdo imborrable para quienes protagonizaron el momento.

Trabajo y dinero

¿Cómo se ha conseguido esto, que era completamente inesperado poco antes? Isabel Vargas habla sobre todo de que en Monfragüe se entrena mucho, que los chicos pueden pasar tres o cuatro tardes a la semana montando a sus caballos. Si están empezando, lo recomendable es aprender con ponis, que son más dóciles, en teoría, aunque su uso es completamente distinto a la de las ferias como atracción infantil.

Todo sería prácticamente una cuestión de repetir una y otra vez los movimientos para ir familiarizándose con el animal, saber cómo siente, hasta dónde se le puede llevar cuando se afrontan los obstáculos y que sea prácticamente una prolongación de uno mismo. «Puede haber chavales con más o menos talento, pero lo fundamental es trabajo, trabajo y trabajo», comenta la entrenadora. Como sucede en otros deportes, reconoce que será difícil que ninguno de sus alumnos llegue a lo más alto porque el grado de dedicación que se le puede ofrecer en Extremadura es todavía mucho menor que el de los grandes centros hípicos en España.

Se trata de una actividad «muy familiar», en el que «se necesita la implicación de mucha gente de forma desinteresada. Yo misma soy veterinaria de profesión y hago esto sin que haya dinero de por medio, simplemente porque siempre he estado ligada al mundo de los caballos y me encanta enseñar a los chicos, ver cómo van mejorando y cada vez están más convencidos de lo que hacen».

El tema económico es el caballo de batalla, y nunca mejor dicho. Si se pregunta si es cierto el tópico de que se trata de un deporte elitista, solo para personas acomodadas, la respuesta es ambigua. Vargas sostiene que «si un chico quiere aprender a montar a caballo, como si fuese una actividad extraescolar más como pueda ser el judo o el inglés, no es nada caro, alrededor de 60 euros al mes». Pero... Siempre hay un pero. «Si se quiere competir ya es mucho más complicado. Hay que hacer otro tipo de inversión porque solamente se puede hacer con un caballo que sea propio. En nuestra escuela los podemos prestar, pero en competición por lógica no lo hacemos. Y ahí es donde hay que comprar uno», comenta.

A lo que pueda costar un animal, que parte desde los apenas 1.000 euros de un poni hasta cifras superiores a los caballos en sí, hay que añadir el ‘mantenimiento’ de tenerlo cuidado en los establos del propio recinto. Si se es socio de Monfragüe sale más barato.

Mejor que el fútbol

Será una pasta, pero dicen una y otra vez que es divertido y hasta adictivo. El niño Daniel Ruiz Saponi, otro de los subcampeones nacionales, asegura que no hay nada que le guste más en el mundo. «Juego al fútbol con mis amigos en el colegio, pero me lo paso mucho mejor con el caballo. Es muy especial y emocionante», indica. Su imponente Merlín fue robado del propio club hace un año y el disgusto fue tremendo, pero terminó apareciendo en Tordesillas y la historia tuvo final feliz. «Debes estar muy concentrado y entenderte muy bien con el caballo para no derribar los obstáculos», cuenta con naturalidad. El tiempo que le lleva la hípica no le impide, cuenta, sacar buenas notas en el colegio.

Todo gira alrededor de un animal que, visto de cerca, intimida, pero que no es en absoluto agresivo a no ser que se ponga nervioso. «Los caballos son presa y se asustan si se sienten amenazados de alguna manera», recuerda Juan de Dios Vargas, secretario y responsable deportivo del club hípico. Basta con que haya el ruido no habitual de alguna pequeña obra en el recinto para que alguno se ponga nervioso. La prioridad es cuidarlos al máximo, no forzarlos en absoluto con prácticas que puedan dañarlos de alguna manera, aunque de vez en cuando hay que vivir el episodio durísimo de sacrificar a alguno para evitarles sufrimiento.

¿Y el futuro? Hay ante todo una ambición realista: seguir creando una cultura de la competición, compatibilizándola con la del ocio, alrededor de los saltos de obstáculos.