Restan cuatro días para el 1 de enero, momento en que Carlo Ancelotti será libre para negociar con quien quiera su próximo contrato. El italiano concluye su vínculo con el Real Madrid el próximo 30 de junio y, de momento, no hay noticias sobre su posible continuidad en el banquillo madridista la próxima temporada. Carleto cumpliría así tres años con los blancos, en este segunda etapa como técnico madridista.

Negociación con Brasil

En un primer momento se daba por hecho que Ancelotti aceptaría la oferta que recibió de la Confederación Brasileña de Fútbol. El propio Carlo había comentado con anterioridad que esta sería su última temporada al mando de un club y que su idea era dirigir a una selección o retirarse de los banquillos ya que a su edad, 64 años, prefería disponer de más tiempo para disfrutar de la familia y la exigencia en un club no le permitía hacerlo todo lo que quiere.

Desde Brasil se informaba incluso de un acuerdo firmado entre Carletto y el que fuera presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, quien había visitado Madrid para reunirse con el técnico italiano al final de la pasada temporada. Los brasileños apretaron para cerrar su fichaje el pasado verano, pero al final Carlo decidió cumplir el año que tenía firmado con los blancos y Brasil apostó por colocar a un técnico interino, Fernando Diniz, en el banquillo hasta el desembarco de Carletto.

El 'Brasilgate'

Sin embargo, la situación ha cambiado enormemente tras el estallido del ‘Brasilgate’. En las últimas semanas el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro tomó la decisión de apartar a Ednaldo Rodrigues de la presidencia de la CBF y obligó a convocar elecciones en un plazo de 30 días. La razón es que Rodrigues firmó en su día para anular un acuerdo al que se llegó en la Asamblea General de la CBF y cambiar las reglas para las elecciones en la entidad sin permiso de los clubes. La justicia declaró que el acuerdo al que llegó Rodrigues con el Ministerio Público no era legal porque en el momento de la firma era presidente interino.

Ahora Rodrigues ya no preside la CBF y la FIFA ha amenazado con excluir a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y a todos sus clubes de las competiciones internacionales. La institución que preside Gianni Infantino no permite injerencias por parte de cualquier Gobierno y la decisión del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro de apartar a Ednaldo Rodrigues de la presidencia de la CBF y convocar elecciones va contra norma no escrita.

“Las asociaciones miembro de la FIFA deben gestionar sus asuntos de forma independiente y sin influencias indebidas de ningún tipo de terceros”, afirma el escrito que FIFA y CONMEBOL han remitido a la CBF. La suspensión podría vetar la participación de Brasil en la Copa América, que se disputar este verano. Pero el interino José Perdiz, reniega de las advertencias de FIFA e insiste en realizar elecciones de forma inminente.

Todo esto ha provocado que las conversaciones entre Carlo Ancelotti y Ednaldo Rodrigues hayan quedado en papel mojado. Y a día de hoy, la idea de Carletto es esperar otra oferta de renovación del Real Madrid para extender su relación con los blancos. Permanecer en el Bernabéu es la prioridad y casi la única opción que contempla Ancelotti, que además ha visto cómo Brasil caía en un bache de juego que ha provocado que acumule tres derrotas consecutivas y cuatro partidos sin ganar con Diniz en el banquillo.

Optimismo en el Real Madrid

En el Real Madrid “hay optimismo sobre su continuidad si la temporada se cierra con títulos y normalidad”. En el club creen que el silencio de Carletto sobre su futuro obedece a “una maniobra para manejar con discreción el asunto y no tener que hablar de ello cada semana en sala de prensa”. El italiano se ha mantenido firme en su decisión de no hacer declaraciones cada vez que se le pregunta por el tema. Incluso se ha filtrado desde el club que se le ha sondeado sobre la renovación para conocer sus intenciones de cara a junio, cosa que no ha pasado en realidad. Con Xabi Alonso renovado en el Leverkusen hasta 2026, su continuidad sería la mejor noticia.

Mientras esto ocurría, Davide Ancelotti ha rechazado algunas ofertas, como la que recibió del Everton el pasado enero para dirigir a los toffees, aunque por entonces no tenía aún el título de entrenador, que logró este verano. Según la información que manejan los dirigentes blancos, en las últimas semanas el hijo de Carletto “ha vuelto a rechazar ofertas porque existe interés de clubes de Inglaterra e Italia, e incluso de alguno importante de Turquía”.

El 2024 comenzará con la única incógnita de ver cuándo el Madrid le ofrece al italiano la renovación, toda vez que los blancos consigan algún título a final de temporada. La pasada campaña sumaron Copa, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, pero dejaron ir la Liga y cayeron en semifinales en Champions. En los despachos se espera que este año se gane la Liga y se vuelva a hacer un buen papel en Liga de Campeones, aunque son conscientes que el equipo atraviesa una temporada de transición, a la que encima se suma una plaga de lesiones que Ancelotti está gestionando con mucha inteligencia táctica y sin reproches. Y esa gestión es el principal argumento que empuja a buscar otra renovación del técnico de Reggina. Lo que se comenta en la planta noble es que "el estallido del ‘Brasilgate’ ha teñido más de blanco el futuro inmediato de Carlo. Si no lo era ya antes".