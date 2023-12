"En el Al-Qázeres esta temporada hemos hecho de la debilidad fortaleza"

Jesús Víctor Sánchez Pablos, ‘Jesús Sánchez’ (Madrid, 28 de diciembre de 1983) llegó a Cáceres con 14 años gracias al trabajo de su padre. Fue jugador de fútbol y de baloncesto, pero la vida misma y sus circunstancias («con un amigo preferí hacer el curso de baloncesto en vez del de fútbol, como podría haber hecho lo contrario») le ha hecho entrenador de básket. En concreto, es el técnico que ha liderado al Alter Enersun Al-Qázeres a protagonizar un gran balance en lo que va de temporada, codeándose con los mejores. Su ascendencia en el club, donde es también director deportivo, es total. Su figura, desde la discreción, es unánimemente respetada. Su personalidad también es palmaria: clasificando al club hace justo cuatro para la Copa de la Reina renunció al banquillo, decisión que, dice en esta entrevista en El Periódico Extremadura el día de su 40 años, volvería a repetir. Además, Jesús Sánchez es músico al frente de La Bruja Roja, pasión de la que también habla.

¿Se imaginaba una temporada así, con esos resultados tan buenos, en el paquete de cabeza?

Ilusionarme sí, pero imaginar era complicado porque con los equipos y las plantillas que había en la Liga Challenge, y más como empezamos con el tema de lesiones, era complicado estar como estamos. Siempre pensé que el equipo podría estar en la zona del ‘playoff’, pero no tan arriba, entre las tres primeros. Eso es una alegría que nos ha dado la primera parte de la temporada.

¿Hasta dónde pueden llegar?

Hay que ser realistas y saber que habrá equipos que van a mejorar y a estar más arriba, pero ya que estamos aquí hay que ilusionarse. Sabemos que lo que pretendíamos era mantener lo de la temporada pasada. Se hizo una semilla chula con el ‘playoff’ y ya en los partidos de la liga regular y el partido ante el Celta ya se vio en el pabellón. En esta temporada, mantenerte en la primera vuelta como invictas en casa y ahí arriba… a la hora del aficionado se puede decir: ‘hay que atraer a la gente’ pues así es. También hay que ser realistas y, aunque esperemos que no, pensar que vendrán peores resultados. Si queremos mantenernos ahí en ‘playoff’ y volver a jugarlos es para estar más que contentos.

¿Cuál está siendo la principal clave para ese balance?

Desde el principio se ha trabajado bien. Hay muy buena sinergia entre jugadoras, cuerpo técnico y gente del club. Eso siempre ayuda. Además, en momentos complicados del temporada hemos sacado partidos que normalmente no hubiéramos ganado. Hemos hecho de la debilidad fortaleza en partidos que la gente no esperaba. Tenemos algunas victorias por las que nadie había apostado. Hemos sabido sufrir durante los partidos y esa ha sido la clave, creo.

Si el año pasado, con peor balance a estas alturas, estuvieron discutiendo un ‘playoff’ al Celta, que después subió, ¿Cree que este año hay posibilidades reales de ascender?

La Liga Challenge tiene algo muy bueno, y es que, aun habiendo grandes diferencias económicas, te da opciones. Nosotros tenemos la mitad de presupuesto de equipos que van por detrás de nosotros. Les estamos compitiendo de tú a tú y eso es lo bonito de esta competición: el dinero da, pero no compra la felicidad en esta liga. El Celta tampoco era el equipo llamado a subir ni el número uno en las apuestas, pero lo consiguieron. Una vez que se llegue al ‘playoff’ se abre todo. Los equipos quieren subir directos porque saben que en el ‘playoff’ puede pasar de todo. Que se mire lo de Zamora en los dos últimos años. Entra la lotería en juego.

¿Eso quiere decir que se ve con posibilidades de subir?

Por supuesto. Como el año pasado, el ‘playoff’ no era el objetivo, pero si entras y no te ves con opciones te ahorras tiempo, dinero y esfuerzos. Cualquiera se ve con posibilidades porque, además, el sistema invita a ello. Es un ‘playoff’ muy corto con eliminatoria de ida y vuelta, una final a cuatro… a lo mejor con tres partidos consigues un ascenso. Por eso se da tanto pie a la sorpresa.

¿Se siente valorado como entrenador?

Sí. Es cierto que hubo gente del club que me decía que casi más en otros clubs, cuando íbamos fuera. Le daban más mérito a nuestras temporadas por el tema presupuestario, pero en las dos últimas temporadas los resultados han sido muy buenos. Yo personalmente le estoy dando mucho valor a la primera temporada en la Liga Challengue, por las complicaciones que tenía venir de un descenso y tener un presupuesto tan bajo. Esto no se entiende por estar un poco ‘futbolizados’: cuando en fútbol se desciende te mantienen el dinero las televisiones y hay muchos que vuelven a subir. Nosotros fue lo contrario: bajábamos y parecía que veíamos de subir desde Liga 2. Ese año nos consiguió estabilizar y ahora estamos en el proceso de que el equipo, con lo que ha hecho en las dos últimas temporadas, pueda sumar más gente al barco y estabilizarnos en la zona media-alta.

Su experiencia anterior en la máxima categoría no fue lo que usted hubiera deseado. Hace justo cuatro años renunció a seguir como técnico. ¿Pasado el tiempo, qué le quedó de aquello?

Sí. Hoy precisamente hace cuatro años nos clasificamos para la fase final de la Copa de la Reina. Aquello que hice lo consideré positivo. Seguramente actuaría de nuevo como actué. A lo mejor la gente del club actuaría de otra forma por lo que ocurrió a posteriori, pero en ese momento el equipo iba muy bien y nos clasificamos para la Copa. Esa temporada sí me sentía muy valorado por cómo era el equipo y hasta cómo se produjo lo de después, por mi parte era una secuencia lógica. No tenía sentido seguir en un sitio donde había maneras de pensar diferentes. Si no vas en la misma sintonía, al final estás engañando un poco a la gente.

Ha dicho que fuera estaba valorado. ¿Quiere decir que dentro no lo estaba?

No. Siempre hay ese punto que dice que, como eres de aquí, tienes que trabajar un poco el doble. Yo lo veo lógico y normal, y yo lo digo más que por falta de valor aquí, es por la sorpresa positiva fuera. El cariño familiar lo tienes, pero el paso del tiempo te haga pensar que también lo tienes fuera te hace sentir que las cosas se están haciendo bien. Yo se lo digo a la propia presidenta cuando se valora al club; de las jugadoras que se van contentas, de los agentes… por eso digo que no está mal que de vez en cuando nos demos una palmadita a nosotros mismos.

¿Hasta dónde puede llegar como entrenador? ¿Se ve fuera de Cáceres?

No me lo he planteado realmente. Precisamente el año de acabar en Liga Femenina 1, sí que hubo opciones y fue la primera vez que me planteé si seguir entrenando al máximo nivel y fuera, pero volví al club y la verdad es que no digo abiertamente nada, pero ahora estoy en el día a día y muy centrado en seguir con lo que estamos haciendo y tirar para adelante. No lo descarto y es verdad que cuando termino esa temporada en Liga 1 pudo quedar ese sentimiento extraño. Al ver que había ofertas vi que podía seguir con mi carrera de entrenador.

Este año se cumplen 15 del nacimiento del Al-Qázeres. ¿Cree que este club ha recibido el trato que merece?

En 15 años, ha habido de todo. Es como lo de los entrenadores: que estamos pensando que nos están valorando más de lo que merecemos y otras veces al contrario. Sí creo que el club ha conseguido hitos importantes. Cuando vinieron la pandemia y el descenso no ha habido esas desapariciones y problemas económicos de otros clubs, y eso es importante. Lo de ahora también lo es: para una ciudad como Cáceres tener un equipo en la segunda categoría, peleando, y además con gente de la casa, se le da un poco menos de valor por venir de unos años de Liga 1, que en algún momento hemos podido pensar en que era nuestro sitio natural. Sin embargo, el crecimiento de la Liga Endesa ha sido muy grande: no es lo mismo la de hace unos pocos años, cuando estuvimos, que la de ahora. Hay que darle mérito a lo de ahora.

¿Por qué cree que no salen grandísimas jugadoras de Extremadura, cuestión simplemente de número o de metodología?

Es cuestión de número. Ahora hay que darle margen y tiempo. En los últimos años están saliendo más jugadoras. Otra cosa es el nivel de una superestrella. Están saliendo algunas con números importantes en categorías FEB, que están asentadas, y lo que viene por detrás es bastante bueno, con un buen potencial. El poder llega a una selección… si llega uno entre un millón en toda la comunidad pues es complicado, pero sí veo más presencia de jugadoras, más volumen y más calidad. Eso lo notas en la competiciones de cantera y nacionales.

Mucha gente teme que la explosión del fútbol femenino, más que beneficiar a otros deportes femeninos le puede perjudicar porque, al igual que el masculino, centre demasiado el foco, se ‘lleve’ a las niñas. ¿Qué piensa usted?

Lo que ha hecho muy bien el fútbol es lo de la inyección de dinero. Ahí viene parte del crecimiento. Y luego hay otra parte que es que los clubs masculinos potentes que apuestan por el femenino, por estructuras y presupuestos que manejan, les es más fácil arrancar. Tienen los medios para tirar hacia adelante. Federativamente se ha apoyado mucho al fútbol femenino, con los ascensos, que hacen que puedan crecer con ese dinero. La segunda parte son los clubs: crecer al rebufo de un Valencia Basket o un Casademont Zaragoza, que ya son potentes, pero comparados al Madrid o el Barcelona, pues que se imagine la gente.

¿Pero realmente va a restar al baloncesto lo de las niñas con el fútbol.

Hombre, evidentemente. Se va a dividir. Eso es algo que ya pasaba en chicos. Hay muchos que hacen multideporte. En baloncesto, en mi club, es raro el chico que no haya hecho fútbol antes.

Usted es, además, director deportivo de su club…

Una de las claves de un director deportivo es fichar a un entrenador con el que ir siempre de la mano. En mi caso, tengo muy claro qué tipo de jugadoras queremos, el dinero del que disponemos, cómo lo podemos hacer… y también la cantera. Al manejarlo, tenemos todas las situaciones. Si tuviésemos un externo, no habría problemas si consigues que vayas en la misma idea.

¿Fichará el Al-Qázeres?

No voy a decir rotundamente que no, pero sí que es a día de hoy bastante seguro. Antes dije que había una estabilidad económica que ha sido complicada de lograr, y ojalá esta segunda vuelta y el año que han sido tan buenos nos ayuden y la gente se acerque, que haya más espónsors y más dinero para que no sea tanta noticia jugar un ‘playoff’. La temporada pasada no estábamos entre los siete primeros presupuestos, en esta tampoco, pero habrá un momento en el que el dinero marque la clasificación. A lo mejor con algún fichaje más podríamos estar hablando de poder intentar pelear pelear por estar entre los cinco primeros por aquello de las rotaciones, pero estoy bastante en la sintonía de que quiero que esto dure otros 15 años más y que la gente lo pueda disfrutar.

¿Qué le aporta la música?

Mucho. Igual que el deporte, empecé de pequeñito. Siempre ha sido una afición, otra vida, para mí una vida paralela, y que son divertido cuando se cruzan. Cuando alguien del baloncesto que te viene con un videoclip y te pregunta: ‘¿quién es?’ o cuando sales en un medio y te llama un representante y te dice algo… son cosas opuestas pero son totalmente yo. No soy más entrenador de baloncesto que músico ni viceversa porque las dos cosas han ido de la mano en mí siempre. Me han venido entrenadores y aficionados y jugadoras hablándome del tema. En Lugo y en Melilla pasaba. En Miralvalle, en cadetes, sonaban canciones mías en los calentamientos.