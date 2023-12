El Cáceres cierra el 2023 con un pulso frontal por la permanencia

Final a 2023 para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad este sábado visitando a otro aspirante a lograr la permanencia, el Hestia Menorca (19.30 horas). Los verdinegros llegan con el impulso de haber ganado su cuarto partido de la temporada, el pasado día 21 ante el Betis Baloncesto. Ahora tendrán que revalidarlo.

Se miden penúltimo y antepenúltimo, lo cual deja clara la importancia del choque, aunque sea en un contexto inhabitual. Otro año la LEB Oro no ha parado por Navidad, lo que confiere a los partidos un aire entrañable, pero también especialmente imprevisible. Los jugadores de Roberto Blanco tuvieron cinco días de descanso, tras los cuales han preparado no sin sobresaltos la cita: Dikembe André y Gael Bonilla se han visto afectados por las gripes-constipados-resfriados tan ‘de moda’ y además Hansel Atencia recibió descanso de forma cautelar por un problema en su rodilla. Ya ha regresado y estará junto a sus compañeros en Mahón.

«La semana la verdad es que ha sido bastante caótica en cuanto a los entrenamientos», reconoció Blanco, al que en algunas sesiones le ha costado juntar a diez jugadores. Según confesó, cierta normalidad e incluso «mucha intensidad» se ha recuperado justo antes de viajar a Baleares. «El equipo ha respondido bien», destacó el técnico.

Enfrente estará «un equipo que en su casa es fuerte», del que destacó «un núcleo duro con mucha experiencia» formado por tres piezas que han pasado buena parte de sus carreras en la Liga Endesa: Clevin Hannah, Víctor Arteaga y Oliver Stevic. Un base y dos pívots de alta cotización que sin embargo hasta ahora no ha llevado a una línea de regularidad, consolo tres triunfos, uno menos que el Cáceres. «Su público aprieta mucho y está siempre muy encima. Las promociones con entradas que han hecho invita a entender que va a ser una pequeña final», advirtió Blanco.

Apuntó que en su bando se ha notado el efecto positivo de la victoria ante el Betis («sabemos que lo necesitábamos y espero que se vea reflejada esa liberación de presión») y que su última incorporación, Ashley Hamilton, cada vez está más adaptado. Los planes parece que son seguir alineándole como titular y dejar a Remu Raitanen para que ejerza como referencia anotadora junto a Pablo Rodrigo en la segunda unidad.

Sí mostró algo de preocupación por el posible ‘despiste’ que supone jugar en Navidad. «Ya se lo he hecho saber a la plantilla, pero también les he dicho que es un partido muy importante, que no son vacaciones y que es un fin de semana normal y corriente, aunque esté Nochevieja de por medio. Jugamos el sábado, viajamos el domingo y el martes entrenamos».