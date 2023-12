Rafa Nadal habló por primera vez desde que llegó a Brisbane, donde tomará parte en su torneo que arranca este domingo 31. El mallorquín compartió un acto promocional con cientos de aficionados en el Queen Street Mall, donde firmó autógrafos y respondió a preguntas sobre su regreso a las pistas.

"Me siento bien, mucho mejor de lo que esperaba hace un mes. No me puedo quejar. Va a ser un proceso duro al principio. Al final, llevo un año sin estar en una pista de tenis. He practicado durante el último mes a una buena intensidad. No digo que haya nada imposible, pero simplemente estar aquí es una victoria", advirtió el mallorquín.

"No soy un jugador que intente predecir qué tipo de cosas pueden ocurrir a corto plazo, y es más complicado todavía hacerlo a medio plazo. Tampoco me fijo objetivos a muy largo plazo, porque no me veo jugando durante mucho tiempo. Quiero intentar darme la oportunidad de ser más competitivo conforme avance la temporada", confesó sobre su planificación para esta temporada que arranca.

"Necesito afrontar este proceso aceptando la adversidad, sabiendo que las cosas no serán perfectas al inicio. Tengo que mantener la actitud adecuada y el espíritu de trabajo cada día. Cuando no puedes competir, echas de menos la competición, los aficionados, jugar en los mejores estadios, salir y ver la pista llena. Lo que más extrañé probablemente fue la sensación de que estás listo para competir, que te sientes listo para disfrutar e intentarlo", apuntó en otra de sus reflexiones.

Y terminó agradeciendo el apoyo que ha recibido en estos once meses en los que no ha podido competir: "En los momentos en que las cosas no van bien, por supuesto que el apoyo de la gente ayuda a seguir adelante. Me siento muy afortunado de haber recibido un gran apoyo en todos los sitios y Australia siempre ha sido un lugar muy especial para mí. He vivido momentos inolvidables aquí y espero con ansia pasar otro año más así".