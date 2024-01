«2023 ha sido histórico, pero vamos a intentar que 2024 sea de leyenda»

Álvaro Rafael Martín Uriol (Llerena, 18-6-1994) se convirtió durante unos días mágicos a finales de agosto en uno de los grandes deportistas españoles del 2023: no le bastó con sumar el oro en el Mundial de su especialidad, los 20 kilómetros marcha, sino que amplió la gloria de modo colosal unos días después en la nueva distancia de los 35. Instalado para siempre en el santoral extremeño, cuando hablas con él no parece haber cambiado ni un ápice del chaval que empezó haciendo marcha con Juan Méndez porque el campo a través no se adecuaba del todo a sus características. Se da cero importancia porque, claro, «¿por qué vas a cambiar si te ha ido bien tal como eres?». Ahora va camino de ser más mito, sobre todo porque su hambre competitiva va a más: este verano le queda París para quitarse su asignatura pendiente en los Juegos Olímpicos.

¿Le da pena que se haya terminado el 2023?

No, en absoluto. Ha sido un gran año, en el que he disfrutado enormemente compitiendo y compartiendo con los míos lo que he ido logrando con mucho esfuerzo, después de años de entrenamiento y sacrificio. Pero también digo que recibo con muchas ganas 2024 , que no tiene por qué ser peor en absoluto. Es más: 2023 ha sido algo histórico, pero 2024 vamos a intentar que sea de leyenda. Siempre digo que en atletismo y en el deporte en general no importa demasiado lo que hayas hecho ya, sino lo que te estés preparando para hacer. O al menos es como lo veo yo.

¿Ya tiene estudiado los recorridos de París?

Estudiadísimos. Parece que no, pero es algo que está ya a la vuelta de la esquina.

¿Y?

Creo que nos vienen bien a los españoles y a los europeos en general. No por el trazado en sí, que puede haber sus matices también, sino porque marcharemos ‘en casa’. Es radicalmente distinto cuando compites en otros continentes contra atletas de la zona. Y la marcha es una especialidad muy extendida por todos lados:asiáticos, americanos... Hay muchos y muy buenos rivales. Pero en Europa es normal que nosotros nos sintamos más seguros. Sabremos que en París hará calor, pero las condiciones no serán extremas, como hemos padecido en otros lugares.

¿Cómo lo va a preparar?

Si algo está funcionando, no tendría mucha lógica modificarlo radicalmente con mi entrenador, José Antonio Carrillo, con el que ya hemos planificado cómo va a ir todo en los próximos meses. La primera concentración del año será en Sierra Nevada y luego nos trasladaremos a los Pirineos franceses, a Font Romeo, para por último afinar en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés.

Serán ya sus cuartos Juegos Olímpicos, pero no es una cita que le traiga muy buenos recuerdos: en Londres-12 era muy joven aún y abandonó tras intentar escaparse a lo loco, tras Río-16 no quiso saber nada de nadie tras ser 22º y en Tokio-20, donde llegaba como campeón de Europa, se tuvo que conformar con el cuarto puesto...

De todas esas experiencias seguramente la peor fue la de Tokio en el sentido de que me quedé muy cerquita de subir al podio tras luchar mucho los meses anteriores y en la propia carrera en sí. Además, fuimos tres los marchadores españoles los que nos quedamos con la ‘medalla de chocolate’, que en esos casos sabe especialmente amarga, y hubo cuatro finalistas. Esperamos que la próxima vez al menos uno de nosotros pueda subir al podio. Es un reto colectivo, más que individual, aunque a mí sea lo que me falta tras ser también campeón de Europa.

¿Qué recuerdo le queda de los dos oros tan consecutivos? Estaba entre los favoritos en los 20 kilómetros, pero no tanto en los 35...

Es cierto que en los 20 soy más especialista y que ganar esa prueba me dio todavía más confianza para los 35, en los que salí a competir también, pero al mismo tiempo a ver qué pasaba, sin ninguna presión, que es algo muy importante. En todo caso fueron unos días increíbles para mí por todo lo que pasó y lo histórico que fueron para la marcha española.

Ha sido agasajado en múltiples foros, ha recibido premios, le han recibido en palacios...

Sí. Ha sido todo una vorágine muy fuerte, pero creo que he sabido llevarla bien. Hay cosas sorprendentes. Cuando nos recibió Pedro Sánchez en La Moncloa, que fue una cosa bastante improvisada, pensábamos que iba a ser una cosa rápida y sin mucho contenido, pero el presidente nos estuvo escuchando con mucha atención en lo que le fuimos diciendo que tiene que mejorar en el deporte y en el atletismo en particular. Otra cuestión es que se vaya a hacer algo al respecto.

Habla en plural porque a la mayor parte de estos actos ha acudido haciendo tándem con María Pérez, la granadina que también logró en Budapest los oros en 20 y 35 kilómetros marcha...

Sí. Lo hablamos desde el principio. Teníamos muchas peticiones los dos y pensábamos que era una buena idea ir juntos porque era una buena imagen para la marcha española. Es una grandísima atleta, no hace falta ni que lo diga.

¿Alguna anécdota en esta gira que parece que dura ya varios meses?

Todo el mundo se está portando sensacional con nosotros, la verdad. Siente el cariño de las personas y que lo que logramos se siguió muy de cerca. Luego también te pasan cosas que te chocan. Hace unos días, en una gala de premios del diario As, conocí a Luka Modric y fue impresionante cómo nos trató: absolutamente normal, muy cercano, demostrando por qué ha llegado a ser un grande del deporte más allá de lo que haya hecho en el terreno de juego. Sobre otros que había por allí no se puede decir lo mismo...

¿Usted es del Real Madrid?

Yo soy del Leganés, donde tengo muchos amigos.

2023 ha sido también un año buenísimo para usted en lo académico: ha conseguido su segundo título universitario completando Derecho en la UNED tras haber realizado antes Ciencias Políticas...

Sí, esa ha sido también una buena victoria porque para mí siempre ha sido muy importante la formación, prepararme bien para lo que pueda esperar en el futuro. Recuerdo que cuando vine del Mundial tenía pendiente todavía aprobar dos asignaturas y me las tenía que preparar entre recepciones y celebraciones. Al final las saqué adelante y supuso una gran alegría, no sé si comparable a haber sido campeón del mundo, pero casi.

Menciona su vida posterior como atleta, aunque los marchadores suelen ser muy longevos. ¿Qué tiene pensado ahora? Por su carisma y formación hay quien le ve en el mundo de la política, al estilo Javier Cienfuegos...

Sinceramente, no. Es algo en lo que no me veo, al menos ahora mismo.

Alguna oferta habrá tenido...

Sí, claro.

¿Y no?

Ya le digo que no. Últimamente mi idea está siendo más bien ejercer la abogacía. Me ha gustado mucho el Derecho mientras hacía la carrera.

Siempre ha sido muy crítico con la junta directiva de la Federación Española, presidida por Raúl Chapado. ¿Los éxitos han cambiado sus opiniones?

En absoluto. Las sigo expresando cada vez que puedo porque sigue habiendo muchas cosas que no están funcionando bien a varios niveles. Lo que pasa es que si consigues medallas parece que te hacen más caso.

En 2024 tiene que despejar de su agenda la noche del 7 de septiembre, que será cuando se entreguen las Medallas de Extremadura. Parece algo cantado que le darán la suya ese día después de que en la gala de 2023 estuviese entre las personas que entregaron una, justo días después de volver de Budapest. El público asistente le aplaudió más que a los premiados...

Pues yo no sé si me tienen que dar a mí una ya mismo, lo digo con sinceridad. Para mí sería un inmenso honor, por supuesto, pero es un reconocimiento que se tiene que otorgar a una trayectoria, como a la mayor parte de las personas e instituciones que la han recibido en 2023 y en los años anteriores. Yo creo que ya habrá tiempo.

Ha sido una pequeña victoria que se haya anunciado que la marcha continuará en el programa olímpico en 2028...

Se ha conseguido después de todo un año peleando porque las primeras noticias que nos llegaban eran malísimas. Parecía hasta que estábamos fuera y tuvimos que trabajar todos juntos, no solo los españoles, sino también atletas de otros países. No sabemos el formato que se impondrá, pero de entrada estamos.