Roberto Blanco critica la falta de carácter del Cáceres en Menorca

El entrenador del Cáceres Patrimonio, Roberto Blanco, cree que a su equipo le faltó carácter en la última derrota fuera, ante el Menorca (86-67), que ha situado al cuadro extremeño de la LEB Oro en zona de descenso.

«Hay que tener carácter para jugar en la LEB Oro y hoy no lo hemos tenido. Hemos dado muy mala imagen, ha habido momentos de vergüenza en nuestro juego y eso hay que cambiarlo», analizó el técnico en el post-partido.

Parte de la clave estuvo en el comienzo, explicó el placentino. "El encuentro ha empezado muy cómodo para Menorca. En todas sus acciones, con facilidad para rebotear en nuestro aro, con facilidad para encontrar liberados de Arteaga, para encontrar situaciones al poste sin mucha oposición. Nosotros hemos entrado en un ritmo que no hemos sido capaces de controlar en ningún momento».

Factor Hannah

Blanco particularizó en la actuación individual del base local Hannah, autor de 31 puntos. «Cuando ha habido dobles dígitos de diferencia, el equipo ha querido pero no ha podido. Hemos intentado variar cosas de nuestra defensa en el bloqueo directo y nos hemos encontrado a un jugador del nivel de Hannah, nivel ACB, que nosotros no tenemos, y no hemos sido capaces de pararle en ningún momento».

Y abundó: «Cuando dejas jugar a cualquier equipo de esta liga lo normal es que te encuentres con un palo importante como éste. Por momentos, el equipo ha intentado encontrar un poco de juego, pero hemos pecado de egoísmo, de abuso del bote, de precipitación y mala ocupación de espacios», explicó Blanco, que se lamentó de que «una vez más no hemos dado una buena imagen fuera de casa».

También incidió en la buena defensa local. «Gregg Gant ha hecho dos tiros en la primera parte y eso lógicamente es fruto del buen trabajo de Menorca y que nosotros no hemos sido capaces de encontrarle». Al mismo tiempo, recordó las molestias físicas del base colombiano Hansel Atencia. “Hansel lleva un tiempo con unos problemas y no se encuentra a gusto y por eso tenemos problemas en la dirección».

Sobre el futuro de la liga, aseguró que todo se va a decidir en la recta final, con la igualdad como denominador común. «Esto va a ser así de duro hasta las últimas jor nadas.Eso es lo que invita a que se puede sacar adelante: la dificultad de cada partido y de ganar en cualquier cancha. Aunque haya cuatro o cinco todopoderos, los que están por detrás tienen que estar preparados para esa pelea. Hoy no hemos estado preparados para eso», explicó.

El próximo domingo, a las 18.00 horas, en el Multiusos, reválida ante el Oviedo.