Mérida, un inicio de 2024 con muchas bajas

Se esperaba que el parón de Navidad sirviera para que el Mérida recuperara efectivos de cara al primer partido del año en El Collao ante el Alcoyano este miércoles (19.00 horas) pero no solo no ha sido así, sino que se ha sumado alguno más a la lista de los que cayeron en Ceuta en el último partido del año. Así pues, David Rocha, técnico emeritense, no podrá contar con Chuma, Llácer, Álvaro Juan y Elejalde, a los que hay que añadir a Ben Hamed, que se lesionó en el primer entrenamiento tras las vacaciones; a Dani Vicente, con gripe, y al canterano, Pepe Sáinz, que también se ha hecho daño en una rodilla en una sesión de esta semana.

Además, el primer fichaje invernal, Javi Martín, ha llegado con una pequeña rotura que se produjo el 3 de diciembre y se ha pensado que era precipitado alinearlo. Javi Martín, primer refuerzo del Mérida en el mercado invernal El único consuelo es que desde del encuentro en Alcoy pasarán diez días hasta que el Recreativo Granada visite el Romano, y para esa fecha se espera contar con todos, excepto a Hamed, que parece que tiene para más tiempo, y a Álvaro Juan que precisamente visitará al doctor tras ese encuentro y «esperamos poder tenerlo a disposición», dijo Rocha. Ante esta situación, se verá a un Mérida similar al del Alfonso Murube, donde fue capaz de rascar un punto y terminar generando la última gran ocasión del choque. Ante la ausencia de un delantero referencia, la alternativa pasará por el dinamismo de jugadores como Sandoval, Padilla o Escardó a nivel ofensivo, ya que, defensivamente, Rocha puede armar un bloque lo más rocoso posible dentro de lo que ofrece la plantilla, pues prácticamente todas las ausencias son atacantes. A pesar de las circunstancias, «soy optimista y voy con toda la confianza», reconocía el técnico emeritense, quien no quiere mirar más allá pues «es un partido muy importante porque sería un golpe moral brutal poder ganar y ponernos a tres puntos de ellos, incluso encarar el partido ante el Granada con posibilidad de terminar la primera vuelta fuera del descenso con todo lo que hemos pasado». Entendía que lo más importante es «ser competitivos, porque así estaremos más cerca de ganar. La idea es seguir la línea ascendente de antes de navidad». Aunque no quiere hacer cuentas muy a largo plazo, «enero es un mes fundamental y los jugadores son conscientes de ello». EL RIVAL Del Alcoyano analizaba que «ha terminado el año bien con la victoria en San Fernando, históricamente en casa aprietan mucho, son muy intensos y verticales, las áreas las dominan bien». En este sentido, el propio Vicente Parras, técnico alcoyano, reconocía que en su campo «es donde más cómodo debemos estar, no nos puede pesar, le tiene que pesar al rival». De su propio equipo explicaba que «nuestro mayor déficit es encontrar la regularidad y esa constancia competitiva. Tenemos la oportunidad de cerrar la primera vuelta con 25 puntos y veríamos las cosas de manera muy distinta, porque con menos es muy escasa de puntuación». Por otro lado, del Mérida indicaba que «no te puedes fiar de las clasificaciones, los equipos nos movemos por sensaciones, los de arriba son regulares y el resto depende de cómo los pilles. No estamos para mirar a nadie porque esté por debajo, el primer problema lo tenemos con nosotros mismos. El Mérida tiene argumentos más que suficientes para hacerte daño si no estás concentrado». No podrá contar con Juanan Casanova por sanción, mientras que en el mercado de invierno ya ha habido tres movimientos de salida: Pablo Carbonell, Campabadal y Sergi García, así como dos llegadas, las de Jean Pol y Rafa de Palma. Alcoyano: Jaume Valens, Primi, Álvaro Vega, Farru, Sergi López, Sergio Nieto, Albisua, Imanol, Ganet, Armental y Pradera. Mérida: Juan Palomares, Pipe, Bourdal, Bonaque, Prada, Acosta, Ismael Gutiérrez, Beneit, Escardó, Sandoval y Padilla. Árbitro: Pol Godia Solé (catalán). Estadio: Municipal El Collao. Hora: 19.00.