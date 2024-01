2023 ha sido, posiblemente, el mejor año de la historia del Llerenense. Ascenso a Segunda Federación y revelación del grupo V en la segunda parte del año. Todo con un presupuesto modesto y una afición volcada que sueña cada domingo en el coqueto Fernando Robina.

«Pero mi sensación es que el Llerenense todavía no ha tocado techo» suelta su entrenador con las uvas recién comidas. El caso es que Luismi Álvarez es uno de los grandes artífices de que este Llerenense se esté asentando de forma sorprendente en la categoría. Por clasificación y méritos. «Incluso por sensaciones, creo que podríamos estar en mejor posición en la tabla». Algo que piensa mucha gente tras ver los partidos del equipo.

El Llerenense tiene claro que salvar la categoría es el objetivo, «pero ya le he dicho a los chicos que tenemos que ir a por más. Partido a partido. Igual luego en la segunda vuelta no se dan las cosas, pero por compromiso no va a ser» argumenta Luismi.

El equipo ha vuelto con normalidad a los entrenamientos para preparar un ilusionante derbi ante el Badajoz con el que abre el año el domingo, a las 16.00 horas, en Llerena. En ese partido ya no estará Eric Montemayor, segunda baja confirmada en los llerenenses en este mercado invernal. Por problemas burocráticos, el mexicano ha tenido que regresar a su país y el club le ha dado la baja. Antes se fue el venezolano Diego Vola. El Llerenense aún no se ha movido en el mercado, aunque Luismi ha pedido dos refuerzos: un lateral sub 23 y un atacante. Veremos qué le traen los Reyes.

De momento, Luismi y su cuerpo técnico se muestran encantados en Llerena. «El pueblo nos trata bien, somos felices y hay una gente muy volcada en el club. La relación con el nuevo presidente es magnífica y a mis jugadores no les puedo pedir más. Estamos con ganas de seguir fuertes».