Roberto Blanco espera "recuperar anímicamente" al "tocado" Cáceres

El entrenador del Cáceres Patrimonio, Roberto Blanco, reconoció este viernes que su equipo está «tocado» anímicamente, pero se mostró confiado en recuperar psicológicamente a los suyos. Para ello, enfatizó, la mejor medicina sería «liberar los fantasmas» con un triunfo el domingo (18.00 horas, Multiusos) ante el Oviedo.

«Están siendo unas Navidades duras, difíciles por el compromiso que tenemos con nuestra afición, que no estamos siendo capaces de corresponderles como merece, de lavar nuestra imagen y demostrar el baloncesto que tenemos dentro», comentó Blanco en la previa del duelo posterior al de Menorca, en el que el cuadro extremeño de la LEB Oro dio una mala imagen (86-67). «Pasamos momentos duros en el vestuario porque fue por momentos vergonzoso. Al final es un equipo que se siente herido en su orgullo y somos todos responsables de lo que pasó», dijo.

«Hemos intentado limpiar nuestras cabezas para, en nuestra casa, conseguir una victoria muy importante en el fin de semana tan bonito de los Reyes Magos», declaró un técnico satisfecho por lo visto durante estos días. «Tenemos el trabajo bien hecho, nos queda una sesión, y tenemos que convencernos y convencer a la gente que lo que estamos haciendo merece la pena que lo vean», se autoreclamó como líder del grupo de profesionales.

Cuestionado sobre cómo se podía trabajar la falta de carácter que había observado, explicó: «Ha sido muy fácil con poner un video. Todos los jugadores que saltaron a la pista se vieron señalados, incluso el entrenador. Todos, por un momento, rindieron mínimamente. Hemos hecho autocrítica. Un agachar la cabeza, un bajar los brazos, un gesto… se nos ha visto mucho. No digo que fueran los 40 minutos, pero sí que hubo momentos en los que había alguno que flojeaba. Eso, cuando te ves, duele mucho. Cuando no defiendes, por falta de esfuerzo y energía, el rival te pasa por encima. Los chicos se sienten heridos con ellos mismos, saben que no dieron la talla», abundó.

Preguntado sobre dónde se veía tras lo analizado por el director general, Alberto Blanco, que dijo que en los últimos tres partidos se podría saber hacia dónde apunta el Cáceres esta temporada, se mostró claro. «Yo no calculo. Nuestro partido más importante es el siguiente, el que está por venir, en este caso es Oviedo, después Lleida. No hago cálculos como entrenador, decir que si ganamos miramos a ‘playoff’ o si perdemos a descenso en una liga como ésta es muy complicado. Solamente pienso en recuperar al equipo porque anímicamente está tocado. Lo he comentado muchas veces: no soy de poner círculos rojos en los partidos. El equipo necesita una victoria para liberar esos fantasmas que tenemos dentro».

Autopresión

Del mismo modo, apuntó que «tenemos jugadores con mucha presión por ser referencia. Tienen autopresión y tenemos una liga que nos presiona cada día. Entonces hay que pensar en el domingo a las seis de la tarde y en conseguir una victoria, que todo el mundo la disfrute».

En concreto, negó que el estadounidense Gregg Gant tuviera problemas. «No le pasa nada. Suelo tener desayunos periódicos con los jugadores para saber cómo están. Es parte de mi trabajo fuera de la cancha y del vídeo. Tuve con él uno de lo más distendido, positivo, hablamos de la vida, del equipo, de la LEB Oro. Gregg es un tío fantástico, un trabajador incansable y un tirador. Podríamos entrar un poco más tácticamente, pero sí diré que lo que no estamos haciendo es correr y no le estamos encontrando en el ataque posicional. Los tiradores son de rachas, y si no le están llegando para tiros más cómodos… esas rachas se van y vuelven. Lo hablamos el jueves casualmente tras vuestro artículo, que fue casualidad la coincidencia. Es un tipo 10 como persona y como jugador», remarcó.