El Cáceres intenta gestionar ante el Oviedo con éxito otro encuentro en el alambre

El 2023 no terminó bien con una sonrojante derrota en la pista del Hestia Menorca (86-67). No fue noticia perder a domicilio e incluso hacerlo de forma holgada y dejando una mala impresión. El plan, obligado, va a ser fundamentar la salvación en casa, donde se han logrado los cuatro triunfos hasta ahora. Por eso hay que ganarle a un Oviedo que, en el mismo plano presupuestario que el Cáceres, está haciendo un temporadón, con un balance de 7-8 e incluso en puesto de ‘playoff’.

«Todas las victorias son importantes, pero tal y como está la liga y jugando en casa es de vital importancia sumar», reconocía el viernes Roberto Blanco, contento con el trabajo que se ha realizado estos últimos días, «sin los percances de lesiones ni constipados ni gripes. En esto soy muy repetitivo e igual la gente no lo entiende. Al final llegamos y damos la misma imagen, especialmente fuera de casa, y lo que hay que hacer es intentar demostrar en la pista lo que se trabaja en el día a día. El otro día no lo demostramos, ni en otras ocasiones».

Blanco dijo que el 24 «es un poco diferente» en su cabeza, lo que ha trasladado a la planificación de las sesiones de preparación, buscando frescura. «Lo que sí que hemos intentado en cuanto a plan de entrenamiento es meter un día y medio en mitad de la semana, consensuado con María (Reina), la preparadora física, y les he pedido que reseteasen. Tenemos dos bloques de entrenamiento, con parón en jueves, y que viniesen con la misma actitud con la que se fueron el miércoles», contó.

El técnico es consciente del pesimismo que rodea al equipo, pero pidió «encontrar el camino en ese horizonte negro que todo el mundo nos augura y seguir con esa positividad de siempre».

Sobre el Oviedo, dijo que tiene «conceptos muy claros y bien definidos» y calificó de «superlativo» a Demetric Horton por su «tipo de juego especial. Es muy buen manejador de balón, con capacidad de generar sus propios puntos». También mencionó a jugadores «con experiencia como Adrián Chapela, Josep Pérez, Davis Rozitis… gente que sabe muy bien qué tiene que hacer. Es un equipo muy bien trabajado, con mucha generosidad en el esfuerzo. Será un rival realmente complicado, pero espero que estemos concienciados y con la cabeza lo suficientemente limpia».

El rival, con media salvación hecha

El Alimerka Oviedo respira felicidad. Ha caminado ya un buen trecho en la búsqueda de la salvación, su objetivo del pasado verano. Con un porcentaje de acierto muy alto en sus incorporaciones, Javi Rodríguez, su entrenador, intenta que la euforia no se dispare, sobre todo después de victorias tan importantes como la de la última jornada del año ante el Real Valladolid (83-66). «Ganar o perder está muy bien de cara a la clasificación, pero en el trabajo diario no nos influye. Hicimos el partido más completo de la temporada y eso nos tiene que valer para la confianza, pero no para estar confiado. Son dos cosas completamente diferentes», indicó este jueves.

Sus advertencias fueron constantes:«sabemos que es un encuentro muy difícil ante un rival que estará deseando darle una victoria a la afición. Nosotros trabajamos día a día para afrontar cada partido como si fuese una final, pero no desde el punto de vista de la necesidad de ganar, sino en el de la preparación. Todos son igual de importantes».

Para ganar, señaló como clave «mantener el nivel de intensidad que tenemos últimamente porque en ataque podemos estar más o menos acertados». La diferencia es el nivel físico que podemos poder en el partido. Si queremos tener alguna opción es Cáceres es desde la intensidad y el rigor defensivo, desde la energía».

Es duda el base Josep Pérez, con problemas en la rodilla desde hace varias semanas. No jugó frente a Valladolid, decidiéndose su presencia en la pista del Multiusos a última hora.