El Cáceres revive otra vez

Al Cáceres Patrimonio de la Humanidad se le va poniendo la misma cara que a uno de esos malos de las películas a los que el bueno debe acribillar y una otra vez hasta asegurarse de que están muertos, No se sabe cómo lo hacen, pero resucitan una y otra vez cuando parecen que están fiambre y te dan un último susto. Es lo que transmite el conjunto de Roberto Blanco, que esta vez ofreció una nueva escena de esta calaña ante el Alimerka Oviedo. 86-78 y otra semana de tranquilidad, ahuyentando, por ahora, los nubarrones que traen resultados e imágenes como la cosechada hace ocho días en Menorca.

Vale. El villano siempre acaba muriendo, del modo más explosivo y poéticamente irónico posible, pero este Cáceres de momento sigue respirando. Y de hecho está fuera de la zona de descenso y ya lleva cinco victorias, una más que en la primera vuelta de la pasada temporada. El ecuador de esta se pasará en unos días con la visita al Lleida. ¿Habrá otro petardazo ese día? ¿O por fin se consolidará crecimiento que se apuntó este domingo, con una notable actuación coral que convenció al público? Veremos. Será emocionante.

Blanco le cambió algo el guión a la escena ante el Oviedo, un admirable club que suele fichar muy bien con lo poco que tiene. Hansel Atencia y Gael Bonilla, titulares casi siempre, fueron suplentes de inicio, entrando Pablo Rodrigo y Pau Carreño. La revolución/insurrección pretendía ajustar aspectos como la defensa a la gran estrella visitante, Dominique Horton, y quizás escondiese también un ‘palito’ que encajaron bien el colombiano y el mexicano, que cuando tuvieron que salir a pista lo hicieron bastante bien.

Es lo que ocurrió cuando formaron parte de la segunda unidad que encabezó un 9-0 mediado el primer cuarto que, sin encargo, no se consolidó. El 17-17 de esos primeros diez minutos expresaba bien que el pulso iba a ser tremendo en cuanto a dramatismo.

A esas alturas lucía ya con su rotundidad Dikembe André, que está empezando a aprender, y muy bien, el oficio de pívot de LEB Oro. Su dominio del rebote (16 en total al final) resultó una clave, así como la mejor adaptación de Ashley Hamilton, que si sigue uniendo a sus virtudes la capacidad de encestar de media distancia y de lejos puede ser un fichaje muy determinante.

POCO A POCO

Todo fluía poco después (28-19, min. 13), con un maravilloso y sabio Dani Rodríguez invitando a una fiesta formando un diabólico dúo con Atencia. Sin embargo, faltaba algo de continuidad para romper el partido. Horton no anotaba con fluidez, desquiciado por el agujero negro que le había organizado el Cáceres, pero varios de sus compañeros competían como jabatos. Otra vez la ventaja se fue al limbo para irse al descanso solo con 43-42. Nadie dijo que iba a ser fácil, claro.

Lo mejor fue que el equipo verdinegro no se desesperó con el rollo Sísifo de subir todos los días la misma roca a una colina para nada. Otras veces le ha pasado y le costó ganar. Esta vez no y de hecho en el tercer cuarto encontró un arma que, desgraciadamente, está brillando por ausencia esta temporada: una muy férrea defensa colectiva que ahogó por momentos al rival. Además, unió aBonilla a la causa para firmar una escapada importante, pero aún no definitiva (65-56).

Faltaba rematar. O más bien aguantar como fuese. Atencia se animó con dos triples (74-61, min. 34), aunque Oviedo no se rendía y con el 0-8 que logró en menos de un minuto supuso la enésima prueba de la tarde. Fue el último drama porque la respuesta fue jugar con tranquilidad y garra, lo mismo que hasta entonces, con la ayuda de un público hambriento de aplaudir. El malo sigue vivo. Nadie sabe durante cuánto tiempo, pero no se puede apartar la vista.