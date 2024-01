El Cáceres y su triunfo por responsabilidad

Si el jugador más experimentado de la plantilla del Cáceres Patrimonio de la Humanidad dice que el del domingo fue «uno de los mejores partidos de la temporada» de los verdinegros, no se le discute. Si además el conjunto extremeño consiguió ante el Alimerka Oviedo un triunfo (86-78) que le saca de puestos de descenso y devuelve algo de calma a un club muy necesitado, menos aún. Fue una actuación coral. Dani Rodríguez lo tenía claro al final del encuentro: «Todos hemos sumado».

El veterano base de 39 años consiguió 11 puntos, todos al inicio del segundo cuarto. Después, unas molestias en el isquio le impidieron estar mejor. «Es la primera vez en la temporada que siento algo así», explicó, «espero que no sea nada. En la segunda parte no he estado muy cómodo», apuntaba el catalán, convencido que de no haber sido por esos problemas «podrían haber sido más de once puntos».

A pesar de ese ‘pero’, Dani Rodríguez reconoció haber sentido buen feeling. También el resto de jugadores, empujados, decía el director de juego, por la necesidad de dar una buena imagen ante su afición después del enésimo descalabro a domicilio vivido en el último partido del 2023 en Menorca. «Era la responsabilidad que teníamos más allá del resultado de demostrar que queríamos ganar, que queríamos ofrecer ese carácter de lucha, de ir a por todos los balones».

Lo consiguió el Cáceres desde la solidez. «Hemos sido bastante sólidos durante los 40 minutos en el aspecto de estar metidos. El que salía podía estar más o menos acertado, pero siempre estaba muy metido», explicaba Rodríguez que, como el resto de sus compañeros, ya piensa en el próximo partido, el de este viernes ante el Força Lleida en el Barris Nord (21.00 horas), una pista que evoca los últimos grandes momentos del Cáceres en el playoff de la temporada 2021-2022. Ahí, en el último encuentro de la primera vuelta, buscará la que sería su primera victoria a domicilio. Una empresa difícil, pues los catalanes, que acumulan cuatro triunfos consecutivos, solo han cedido una derrota en su cancha.