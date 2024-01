Dikembe André, la bestia brasileña, ya ruge en el Cáceres

Blanka es The Brazilian Beast, un personaje (masculino) que participa en la saga de videojuegos de Street Fighter, que tuvo incluso una película. Con el Multiusos como escenario de combate, Dikembe André se va pareciendo cada vez más a su ficticio compatriota: sus últimos partidos están siendo la mejor noticia a nivel individual de un Cáceres Patrimonio que vive una semana tranquila tras ganar el domingo al Oviedo. Ni es verde ni tiene el pelo naranja, pero es una auténtica bestia brasileña, justificando su fichaje después de unos complicados meses de adaptación al baloncesto europeo.

André está acercándose al jugador por el que el Cáceres apostó el pasado verano. No sin riesgo teniendo cuenta varios factores: su falta de experiencia a este lado del Atlántico, un físico que levantaba dudas por las sospechas de sobrepeso y también por el hecho de que había que otorgarle una de las dos plazas de extracomunitario. Teniendo en cuenta que la otra ya la tenía asignada Gael Bonilla, que acaba de cumplir 20 años, muchas fichas para la permanencia estaban en esta doble operación. Es el riesgo casi imprescindible cuando se tiene un presupuesto tan limitado.

Imponiéndose abajo

El brasileño obedece a un prototipo poco visto en la LEB Oro, en la que abundan o bien los pívots atléticos y polivalentes o bien los que superan los 2,10 y tratan de imponer esa altura. En su caso no sucede ni una cosa ni otra: está en el 2,06 y el músculo no es precisamente lo que le define, sino más bien una corpulencia enorme, casi inabarcable. Precisamente su aspecto físico en pretemporada chocó a propios y extraños, una sensación negativa que se acrecentó tras varios amistosos en los que sufrió abiertamente. Sin embargo, y sobre todo tras controlar su propensión a hacer faltas, ha ido mejorando paulatinamente. Siempre acreditó ser un bastión en el rebote, sin problemas para coger la posición frente a jugadores que siempre son menos voluminosos que él. Y después ha ido encontrando su papel en ataque. Cuando el equipo consigue hacerle llegar el balón muy cerca del aro es raro que la jugada no acabe con dos puntos para el Cáceres.

El dato confirma su progresión: en los primeros 13 partidos promedió 7,3 puntos y 6,7 rebotes (10,6 de valoración) y en los tres últimos, 12,3 y 9,6 (20,3 de valoración), con especial mención a lo sucedido frente al Oviedo. (12 y 16). Con 27:23 en pista, la incógnita que hubo en un momento sobre si era él o Vaidas Cepukaitis el ‘5’ titular está ya totalmente despejada.

El problema que no ha logrado sacudirse es el de los tiros libres. Los rivales acaban teniéndole que parar a base de personales, pero él no suele aprovecharlo bien: un terrible 42,9% (27 de 63), lastre sobre todo en los finales igualados de partido, en los que lo inteligente deja de ser pasarle la bola.

Sin demasiado tiempo para preparar el choque, en el horizonte aparece ya la visita al Força Lleida (21.00 horas de este viernes). Su pareja interior, que seguro que ya está estudiando cómo frenar al brasileño, la forman Javi Vega, de una amplia experiencia incluso en la Liga Endesa, y el estadounidense Cameron Krutwig. Este último empezó la temporada en el Betis y se enfrentó a André en un par de amistosos, pero a buen seguro que enfrente no se encontrará al mismo jugador ya. El Blanka cacereño va ganando cada vez más combates.