Con 40 años recién cumplidos, el que fuera portero del Cacereño en la temporada 2010-2011 René Román Hinojo (El Bosque, Cádiz, 15 de diciembre de 1983) espera que esta edición 33 de Sesiones AFE le abra las puertas de algún equipo para vivir la que, posiblemente, será su última etapa en el mundo del fútbol. Con un físico al que no han castigado las lesiones a lo largo de su longeva carrera profesional, el guardameta recibió diferentes ofertas el pasado verano, pero optó por esperar al no llenarle plenamente ninguna de ellas.

«Conozco las Sesiones AFE, pues participé en una de las primeras ediciones», recuerda el portero gaditano en declaraciones distribuidas por la propia asocación, que reconoce que aquella experiencia me cambió la vida. Llevaba años jugando en Segunda B y en ese momento tuve la suerte de fichar por el Barakaldo. A continuación, ya di el salto al fútbol catalogado como profesional, a equipos de Segunda División, algo que llevaba años buscando», dice el futbolista.

«Soy consciente de que tengo una edad, pero me siento bien y quiero seguir jugando. En verano tuve ofertas, pero decidí esperar. En cuanto me enteré de que Onésimo era el entrenador de Sesiones AFE, al que tuve la pasada temporada, decidí apuntarme. Tengo muy buen recuerdo de él y sé que voy a disfrutar a sus órdenes. Ojalá surja una buena oferta ahora en enero», comenta el guardameta.

Ilusionado

Tiene claro René que «estoy en mi etapa final, pero tengo ilusión por seguir. Se mira mucho la edad, pero mi rendimiento está ahí. Me he cuidado mucho y quiero seguir disfrutando del fútbol. Hay porteros que siguen jugando a mi edad. Además, las lesiones me han respetado y por ello quiero continuar jugando, al menos un año más». Destaca el valor de Sesiones AFE para cualquier futbolista que se encuentra sin equipo. «para los jóvenes es una experiencia magnífica y una gran oportunidad», recalca.

Portuense, Real Betis B, Unión Estepona, Cacereño, Cartagena, Barakaldo, Real Jaén, Llagostera, Girona, Almería, Ponferradina, Dinamo de Bucarest y Atlético Baleares, son los clubs en los que ha militado el portero andaluz, que defendiendo la verdiblanca del Real Betis «llegué a ser convocado con el primer equipo, aunque nunca he jugado en Primera División», se lamenta.