Dani Nieto, judoca estrella de presente y futuro

Dani Nieto (Mérida, 14-3-2000) coge el teléfono en Austria, donde está en una concentración de alto nivel donde se reúnen varios de los mejores judocas del mundo en su categoría, la de -90 kilos. No es un torneo en sí, sino unos entrenamientos en los que mejorar habilidades en plena temporada. «Aquí hay mucho nivel», dice mientras busca la mejor ubicación para la cobertura.

Es uno de los deportistas extremeños más relevantes de la actualidad, pero pese a ello todavía es bastante desconocido para el gran público.

¿Por qué? Es una modalidad de esas de las que uno se acuerda cada cuatro años, cuando hay Juegos Olímpicos. Y él no ha podido coger el tren de París-24, pese a ser campeón de España los dos últimos años en su peso en la máxima categoría, la senior. Nunca un judoca masculino de Extremadura lo había logrado. «El primero lo gané con mucha ilusión y algunos se sorprendieron. Y el segundo pareció fácil, pero no lo fue porque ya era el rival a batir. Me notaba tenso y sin embargo no estuvo en peligro en ningún momento», cuenta con máxima naturalidad.

La suya, criado en el barrio emeritense de La Corchera, es la de tantos chicos que empezaron haciendo artes marciales como un divertimento y de repente se convirtió en mucho más. «Cuando tenía cuatro años vi a mi hermano Julio haciendo judo en el colegio Trajano y les dije a mis padres que yo también quería. Era una actividad extraescolar. Al principio simplemente me lo pasaba bien y luego ya me lo fui tomando cada vez más en serio», recuerda. No obstante, no fue un niño prodigio, de esos que siempre ha ganado. «Cuando empecé a competir, en infantiles, me ponía muy nervioso y me eliminaban en los campeonatos de Extremadura en primera ronda. Luego ya estuve más tranquilo, mejoré mis resultados y acabé en el Centro de Tecnificación Ciudad Deportiva de Cáceres con 15 años», añade.

Y llegaron los éxitos nacionales:«Mi primera medalla en un Campeonato de España fue un bronce en cadetes y lo recuerdo con mucho cariño». Cáceres se le quedó pequeño, inevitablemente. A los 18 fue reclamado por el Centro de Alto Rendimiento deMadrid, donde continúa como base de operaciones a una carrera que desde luego no ha tocado techo aún.

Irse a la capital y salir al extranjero a competir no le ha alejado de Mérida de Extremadura. Todo lo contrario. Sigue compitiendo con su gimnasio de siempre, el Club Stabia «con más cariño y menos presión. Disfruto más porque voy con gente con la que he luchado desde niño». Alimenta un contacto estrecho con sus maestros Miguel Martínez y Antonio Olivera, tan importantes en su evolución como los cubanos Javier Rodríguez y Legna Verdecia en Cáceres.

Cuestión de cabeza

Nieto es un obseso del judo, «un deporte supercompleto, en el que necesitas fuerza, resistencia y donde la cabeza es muy importante. Tienes que estar centrado porque en cualquier momento se te puede ir un combate. De hace un año y pico para acá, mi cambio ha sido ahí. Técnica ya tenía y fuerza he ido cogiendo. Ahora ya sé lo que debo hacer en cada momento y es cuando mis resultados han mejorado de verdad».

Desde luego, horas le echa: alrededor de seis diarias, mañana y tarde, con Los Angeles-28 como lejana meta ya:«tengo que ir sacando resultados y ver dónde me lleva esto». Pero antes quedan muchos kilómetros, empezando por el Grand Prix de Portugal este mismo mes y el Grand Slam de París el que viene.

Para ello es viajar es exigente económicamente. Le han apoyado el ayuntamiento de su ciudad y la dirección general de Deportes, así como patrocinadores privados como la Fundación Extremadura New Energies y Barroco Mérida.

Tampoco descuida su aprendizaje. «Empecé Ciencias del Deporte, pero ni podía compaginarla ni me gustaba. Luego hice un grado superior de nutrición, dos años y me he sacado los primeros títulos de entrenador. Voy a seguir formándome», remata. El futuro le aguarda.