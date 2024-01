Cobos reconoce que la baja de Clausí es un golpe para el Cacereño

Lo de Álvaro Clausí es un golpe para el Cacereño. Una baja «importante», como reconoce su entrenador, Julio Cobos, consciente de que su prolongada ausencia, al menos dos meses, podría hacer variar las necesidades iniciales del equipo verde en este mercado invernal, que pasaban por reforzar la defensa y la zona de ataque. «Lo primero que tenemos que saber exactamente es el tiempo de lesión que va a tener. Y, a partir de ahí, replantearnos algún posible fichaje. Trataremos de ver qué hay en el mercado y lo que podemos fichar», explicaba el preparador este viernes, en la previa del encuentro de este domingo ante el Navalcarnero, primero de la segunda vuelta de la competición.

Son tres las fichas que ahora mismo tiene libres el CPC, todas para futbolistas sub-23, aunque pronto podría liberarse una para un jugador senior, ya que hay un miembro de la plantilla que esta semana ha pedido salir del equipo, como desvelaba Cobos sin querer revelar el nombre. Podría ser el lateral derecho Bruno , que ha dejado de entrar en los planes del técnico y no ha jugado minuto alguno en los cinco últimos partidos.

Clausí sufre un problema en el tendón rotuliano de una de sus rodillas. De momento tiene que bajar la inflamación antes de someterse a tratamiento alguno, contaba Cobos. «Es una baja importante para nosotros, un futbolista que venía jugándolo todo, pero no me gusta acordarme de los que no van a estar por un motivo u otro. Para eso se firman más jugadores. Desafortunadamente perdemos un hombre que es importante dentro y fuera del campo. Fuera creo que va a seguir haciendo lo mismo [es el primer capitán de la plantilla], dentro no va a poder en estos momentos. Tendremos que dar un plus. Estoy convencido de que los que estamos somos capaces de sacar esto adelante».

Ni para la convocatoria

La baja de Clausí hace que la plantilla del Cacereño solo cuente en estos momentos con 18 futbolistas. Para este encuentro en Navalcarnero, se suma además la ausencia por sanción del mexicano Telles, lo que deja a Cobos con 17 jugadores, entre los que está el que ha pedido salir. No tendrá ni para completar la convocatoria (18).

Mientras tanto, el director deportivo, Francis Bordallo, sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos. «Esperemos que lleguen lo antes posible», decía este viernes Cobos, que en todo momento ha hablado de completar las fichas libres para dotar a la plantilla de más efectivos y aumentar así la competitividad.