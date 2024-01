El Mérida, con recursos para su ‘final’ de este domingo

El Mérida y su entorno saben que el partido de este domingo ante el Recreativo Granada, colista del grupo, es una auténtica final para conseguir el objetivo de la salvación. De momento, la semana ha sido positiva, pues hacía mucho tiempo que no había alguna sorpresa en la comparecencia previa al partido liguero del entrenador emeritense en el que no apareciera una lista larga de bajas. En esta ocasión, las ausencias son las conocidas: Sandoval por acumulación de tarjetas, Bonaque, lesionado la semana pasada, y Álvaro Juan, que «ya está entrando en una parte con el equipo y esperamos tenerlo disponible para la semana que viene», explicaba su técnico, David Rocha. Incluso Ben Hamed, que era duda, terminará entrando en la convocatoria. De lo que sí avisó el preparador es que hay varios jugadores que salen de varias semanas de ausencia, por lo que tendrá que controlar los minutos de cada uno y ver también las alternativas que puede encontrar para la segunda parte del choque.

También estarán disponibles los tres fichajes invernales: Javi Martín, Eliseo Falcón y Damián Canedo. De hecho, uno de estos dos últimos, seguramente Falcón, será titular, pues el único central disponible es Tomás Bourdal. También se podría volver a colocar a Acosta en esa posición, pero habiendo alternativas «es mejor no mover las cosas demasiado».

Aunque ahora no está tan involucrado en la dirección deportiva «porque no tengo tiempo», Rocha habla «todos los días» con Bernardo Plaza y todo su equipo para analizar el mercado. En este sentido se le ha preguntado por las salidas de Diego Parras y José Elo. Con respecto al primero, «he dicho muchas veces que tiene condiciones para estar en una categoría más arriba, pero estaba acumulando lesiones y no podíamos esperarle más, necesitábamos su licencia». En lo referente a Elo, el club quería «cederlo» a un Segunda Federación, llegando a estar cerca del Villanovense, pero «los planes del futbolista eran seguir en Primera Federación y ahora se va un mes a una competición muy bonita, pero nosotros necesitamos también su ficha y le hemos rescindido porque entendemos que no ha dado el salto que se necesita para esta categoría».

Del capítulo de llegadas, Rocha espera a un delantero, pero no se muestra muy preocupado porque «tengo alternativas, con las recuperaciones de Elejalde y Álvaro Juan».