El milagro del Montijo pasa por empezar ganando en Illescas

Montijo e Illescas se midieron en el partido del debut de ambos en liga con la firme convicción de que ambos serían rivales directos en la lucha por eludir los puestos de descenso en Segunda Federación esta temporada. Cinco meses más tarde, hay una diferencia más que notable de 19 puntos entre uno y otro en la tabla clasificatoria. El Illescas, que además es recién ascendido, se ha convertido en revelación del grupo y se ha colado en puestos de playoff. Ha vivido permanentemente en una nube y le ayudó esa victoria inicial por la mínima en Montijo. Los extremeños viven en una continua pesadilla. Apenas han salido del descenso y están hundidos como colistas.

Si el Montijo quiere tener un atisbo de esperanza para lograr la permanencia esta temporada tiene que ganar sí o sí este sábado, a partir de las 16.00 horas, en Illescas.

Viendo los números de uno y otro no parece nada sencillo, aunque a favor del Montijo corre también la estadística de este año de que saca muchos más puntos fuera de casa que en su estadio. De hecho, sus dos únicos triunfos han llegado lejos del municipal montijano.

El conjunto de Emilio Tienza espera recuperar a uno de sus puntales en el equipo, Runy, que se perdió el primer partido de enero por una rotura muscular. También recupera a Alex Bravo, tras cumplir ciclo de amonestaciones. Siguen de baja por larga duración el portero Sergio Tienza y el lateral Calles.

Será el primer partido sin Abraham Pozo en el campo. Veremos cómo puede suplir Tienza la ausencia del mediapunta extremeño, pues no sólo era uno de los futbolistas con mayor calidad dentro del campo, sino que cuando jugaba acaparaba prácticamente toda la atención a balón parado y de sus botas han nacido este año muchos goles del equipo. Es una baja más que sensible en el Montijo que todavía no ha cubierto el club, que pese a hacerle ficha a Marcos en su primer año senior, todavía está lejos de las prestaciones y experiencia que puede aportarle Abraham.

No obstante, y pese a tener todos los factores en contra, el Montijo da gracias a la actitud positiva y trabajadora de su entrenador, Emilio Tienza, que es consciente de que trata de obrar más que un milagro con este equipo. El preparador sabe que es una temporada, en cuanto a resultados se refiere, muy difícil, aunque está tratando de absorber como una esponja todas las situaciones que este fútbol modesto puede dar a un entrenador.

Revelación

El Illescas ha sorprendido a todos con una primera vuelta para enmarcar. Desde el club manchego venden claramente que la segunda vuelta debe ser para disfrutar y se quitan toda la presión del mundo de tener que defender esa condición de equipo de playoff. De hecho, todas las voces que emanan de la dirección deportiva hablan de lograr los puntos necesarios para la salvación, aunque parece difícil que este objetivo se les pueda escapar.

En Illescas está jugando Marvin, un futbolista que pasó recientemente por Cacereño y Montijo y que se reencontrará este sábado con viejos compañeros.