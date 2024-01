La primera vuelta acaba con una final para el Mérida

El estadio Romano José Fouto acoge este domingo (18.00 horas) el último partido de la primera vuelta, pero también, una auténtica final para los dos contendientes, pues tanto para el Mérida, antepenúltimo, como para el Recreativo Granada, colista, todo lo que no sea ganar supone un paso atrás muy importante para conseguir el objetivo de la salvación. Aunque después restaría toda la segunda vuelta, el déficit de puntos sería tan grande que obligaría a protagonizar unos números de equipo de playoff.

Ante este escenario, tanto David Rocha, por parte local, como Germán Crespo, fichado esta semana en sustitución de Juan Antonio Milla en el banquillo nazarí, coinciden en la trascendencia del choque.

La buena noticia para los locales la da la enfermería, pues todos los que se podían recuperar, lo han hecho. Es decir, las ausencias son Sandoval por acumulación de tarjetas y los lesionados Bonaque y Álvaro Juan.

Esto hace que las alternativas sean muchas, aunque «tenemos que valorar los tiempos», según cada caso, dependiendo de las sesiones que han podido completar tras sus respectivas lesiones. Los que están plenamente disponibles son los tres fichajes invernales, siendo Falcón el único que apunta a la titularidad por delante de Damián porque ha llegado antes a la disciplina romana y porque su experiencia le avala ante encuentros de esta magnitud. En principio, es la única novedad del once, más allá de la vuelta de Chuma en la punta de ataque.

Ante la trascendencia del choque, «el vestuario se lo toma con naturalidad, aunque sabemos que hay que ganar el partido, no hay medias tintas, es un partido muy importante, que nos permitiría acabar la primera vuelta acercándonos un poco más a los puestos de salvación». Incidía el técnico en que «hay que ser realista, no son unos niños, saben el partido que se van a encontrar tanto para lo bueno como para lo malo. Si somos un equipo timorato y con dudas, pues a la gente no le va a gustar. Ahora, si el equipo es valiente, aprieta arriba, es intenso en los duelos, repite ataques, la gente estará con ellos. Luego, el resultado será una consecuencia. Pero en los 90 minutos tienen dos opciones, o elegir el lado en el que el jugador número 12 sea la afición o elegir el otro en el que tengamos más problemas. Pero es que el fútbol es así, hay que ser maduro y aceptar la situación como es».

Salir a ganar

Rocha quiere a un Mérida «que salga a ganar desde el calentamiento, hay que saber manejar el partido, pero la mentalidad se tiene que ver en el primer saque de banda».

Por su parte, el filial granadino llega después de la derrota en casa ante otro rival directo como el Melilla, lo que le costó el puesto a Milla. Su sustituto llega con el aval de su trabajo en el Córdoba: «Hemos estado viendo partidos del Granada y de lo que hacía Germán en Córdoba, tienen automatismos parecidos, aunque las individualidades del Córdoba eran muy importantes, pero quizá ha sido la semana en la que, entre comillas, menos nos hemos preocupado del rival».

El propio Crespo explicaba que «no hemos descansado para asimilar conceptos». Como se ha indicado, le da mucha trascendencia al encuentro porque es «un rival directo, si somos capaces de ganar les igualaríamos en puntuación y nos daría mucho en lo anímico». Su plan de partido es «tener el balón y evitar las transiciones del rival, porque sabemos que las hacen bien». No podrá contar con Lassina Sangaré, expulsado en el último partido.