Triunfo para la esperanza del Montijo

Árbitro: Sáez Vital (comité andaluz). Amarilla a los locales Álex Cañizares, Molina y Edu Viaña; y a los visitantes Mauro, Alberto Salido, Justice y Julián.

1 - Illescas: Christian Gómez; Edu Viaña, Ranera (Molina, min. 73), Chaves, Poveda, Íker Bachiller (Marcos Martín, min. 46); Javi Feria (Junior, min. 46), Núñez, Collazo; Mingo (Borona, min. 59), Álex Cañizares.

Dio la sorpresa el Montijo en su visita al colíder Illescas (1-2) para sumar su tercera victoria de la temporada, todas a domicilio, y mantener viva así la llama de la esperanza que les permite seguir soñando por la permanencia. El triunfo de los de Emilio Tienza se puede considerar justo tras remontar el tempranero tanto de Collazo con los goles de Justice y Salido, de penalti.

El encuentro comenzó con el Montijo atacando en el primer minuto con un disparo de Salido que se marchó a córner rechazado por la defensa illescana. La réplica local no se hizo esperar y en la siguiente jugada, contra de Edu Viaña y Javi Feria por la banda, centro de Edu y remate de Collazo de cabeza anticipándose a toda la defensa montijana y superando a Dani Atanes. Buen gol del centrocampista colombiano (1-0).

Pudo empatar el Montijo en el minuto 8 tras disparo de Justice y salvada de Christian Gómez enviando el esférico a córner. Poco después, sería Joserra pasado el cuarto de hora el que enviase su disparo al lateral de la red local. El Montijo lograría el empate en el 21 tras un balón en largo de Pedro a la frontal del área y Justice, aprovechando un error de entendimiento entre el guardameta y Poveda, disparaba a puerta vacía.

Los de Emilio Tienza pudieron remontar en el 32 tras una contra de Salido que habilitaba a Justice Bolley y éste disparaba alto pegado a la escuadra del meta Gómez. A partir de entonces, dominio alterno con un Montijo inconformista que sorprendía a la parroquia local por el buen juego desplegado por el colista.

Tras el paso por vestuarios, en el 51, centro de Viaña y remate de Cañizares fuera. En el 58 un centro de Marcos Martín lo desvió Cañizares con la punta de la bota ante la salida de Atanes y salió rozando el palo. En la siguiente jugada, serían los visitantes por mediación de Javi Bernal que remató a bocajarro salvando Christian Gómez el fallo de Ranera. Cinco minutos más tarde, por la derecha local, centro de Edu Viaña y Collazo remata de cabeza fuera. Jugada calcada al tanto visitante.

En la recta final del encuentro, contra del Montijo por la derecha que permite a Justice adentrarse en área sagreña y Chaves le derriba. El árbitro sanciona con pena máxima a pesar de las protestas y Salido lanzó con potencia y colocación para batir por alto a Christian Gómez y conseguir el 1-2. El Illescas buscó el empate, pero se encontró un Montijo muy ordenado con Dani Atanes atento, llegando así la tercera victoria de los de las Vegas Bajas.