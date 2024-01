El Villanovense busca dar un golpe encima de la mesa ante el Talavera

Medio lleno o medio vacío. Así es como comienza la segunda vuelta el Villanovense con el objetivo de poder dilucidar si el resto de la temporada se empieza a ver con mayor o menor optimismo en cuanto a las posibilidades seronas para mirar más hacia arriba que hacia abajo.

Una segunda vuelta de campeonato que los de Gus inician en casa ante uno de esos equipos llamados a aspirar por el ascenso directo como el Talavera, rival ante el que cayeron derrotados por 1-0 en su visita al estadio de El Prado en septiembre con motivo de la primera fecha liguera.

Mucho tiempo ha pasado ya desde entonces. Hoy, el Villanovense ocupa una décima posición clasificatoria que le sitúa en una situación relativamente cómoda con un colchón de cuatro puntos sobre el descenso directo y cinco por debajo de los puestos que dan derecho a pelear por el ascenso. Sea como sea el Villanovense viene de ganar en casa la última jornada por un contundente 3-0 ante el Ursaria y es precisamente eso, la inercia ganadora, lo que quieren aprovechar ante un conjunto cerámico que no pasa por su mejor momento de la temporada.

Mala racha del rival

Los de Pedro Díaz no han ganado ninguno de los últimos cinco partidos de liga y han sumado dos empates consecutivos en las dos últimas jornadas, el último en un empate a cero ante el Navalcarnero. Si bien, lo más preocupante para los de Talavera de la Reina es que sólo han marcado un gol en estos cinco partidos.

En el lado serón la situación es mucho más cómoda sin la presión de tener que estar en la parte más alta de la tabla, y eso eso lo que le ha trasladado Gus a los suyos. Saben de la importancia de sumar algunos puntos ante el Talavera en casa en un mes de enero que puede marcar el devenir del Villanovense en liga, por lo que los serones jugarán con la necesidad de victoria del Talavera para ahondar aún más en su herida.

En el apartado de bajas, Gus no podrá contar con Sillero, que tiene que ser operado de su rodilla. En ese sentido, no se esperan grandes cambios en el once inicial respecto al que puso en liza el pasado domingo ante el Ursaria. Quizás entre Benji en el once titular en detrimento de Isra Cano. Bermu, que hizo un golazo, y Fuentes, con doblete, serán titulares.