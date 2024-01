Escardó le da vida al Mérida

La historia del partido entre el Mérida y el Recreativo Granada de este domingo se cuenta desde atrás hacia adelante, porque lo importante ocurrió en la última jugada del encuentro. Elejalde, en una gran acción individual, buscó el penalti, el defensa cayó en la trampa y le arrastro en las barbas del colegiado, que no dudó en señalar el punto fatídico desde donde Álex Escardó mostró tener personalidad y los nervios de acero para ponerle una bombona de oxígeno a su equipo, pues la mejor noticia para el Mérida es que después de la mala primera vuelta que ha protagonizado, la finaliza a solo dos puntos de la salvación (1-0).

La euforia de la victoria no debe evitar el análisis del partido protagonizado, principalmente en la segunda mitad, donde se vio a un equipo incapaz de crear peligro.

El Mérida no salió al encuentro con el empuje que se esperaba, pero tampoco se dejó dominar por el rival. La primera parte se fue desarrollando a tirones. Parecía que en algunos casos el dominio local y por otros era visitante, teniendo cada uno sus opciones de marcar.

La lluvia que caía hacía que la pelota tuviera mucha rapidez cuando tocaba el césped, una circunstancia que estuvo muy cerca de beneficiar al equipo nazarí en un disparo lejano de Rodelas que salvó Falcón. El propio Falcón tendría la mejor ocasión para los suyos seis minutos después, tras un buen desmarque de Griger a la espalda de la defensa. Su pase atrás lo remató el delantero, pero se encontró a un buen Palomares.

El hecho de que los dos primeros disparos fueran visitantes impacientó un poquito a la grada, aunque el Mérida respondió solo un minuto después. Tras un robo de Javi Martín, Akito tuvo un disparo en una gran situación al borde del área, pero Tristán hizo una gran intervención. Desde ese momento el Mérida tuvo más la pelota, aunque le faltaba claridad para hacer daño.

A balón parado llegaría una gran acción en un saque de esquina de Martín que peinó hacia atrás Luis Acosta en el primer palo siendo repelido por la cruceta.

Debutantes

A nivel individual, los dos debutantes, Javi Martín y Eliseo Falcón, rindieron a buen nivel. De hecho, Martín estuvo muy cerca de debutar por todo lo alto, pues tras un buen desmarque en la banda izquierda, consiguió irse de su par, generar el espacio y desde la frontal lanzó un derechazo buscando la escuadra, pero fue repelido por el larguero.

Con esa buena acción se llegó al descanso. Sin embargo, la reanudación no fue la deseada. El equipo nazarí salió mejor plantado y el Mérida no era capaz de darle el ritmo al partido que necesitaba. Prácticamente, no pasaba nada en el choque y la grada no dudó en mostrar su malestar.

Desde el banquillo, David Rocha quiso mover al equipo con las entradas de Chuma y Elejalde. Parecía que ese movimiento agitaba el encuentro, pero el efecto duró poco. Los emeritenses no solo no generaban peligro, sino que, además, se llevaron un par de sustos importantes en un remate de Griger que salvó Palomares y en otra acción de Eghosa que salvó Bourdal.

La entrada de Escardó le dio aplomó al equipo, pero nunca se culminaba ninguna jugada de forma peligrosa. Lo más peligroso llegaría en el minuto 82: una asistencia de Elejalde plantó a Chuma que remató de primeras a la media vuelta, pero salió muy bien a los pies el portero nazarí.

El nerviosismo local hacía presagiar que todo acabaría con el empate, pero, como se ha indicado al principio, Elejalde diseñó la acción del penalti y Escardó puso el delirio en la grada.