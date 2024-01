Álvaro Clausí, capitán del Cacereño: «Hay que creérselo y decir que somos muy buenos»

"Hay que creérselo y decir que somos muy buenos". Así se expresa, con total naturalidad, Álvaro Clausí, centrocampista y capitán del Cacereño, actualmente en proceso de recuperación de una lesión de rodilla de la que espera restablecerse antes de dos meses. El futbolista valenciano, referencia del vestuario del decano, pide confianza a los seguidores, es autocrítico y asume que la afición haya criticado al equipo, al tiempo que vaticina que el encuentro del domingo ante el Villanovense será igualado y que se decidirá «por pequeños detalles».

El medio verde explica su problema físico. «Antes de Navidad, ya me molestaba el tendón rotuliano. Por proteger la zona del pubis estaba forzaba el tendón y me estaban dando pinchacitos, con fibritas que se desprendían. Hicimos una resonancia y me dijeron que si seguía jugando era bajo mi responsabilidad porque lo más seguro es que el tendón se rompería. Fueron palabras mayores y entre todos decidimos parar». El jueves tiene la primera sesión. «Se trata de pinchar factores de crecimiento, para regenerar el tendón. Espero que sean menos de dos meses, vamos a intentar acortar plazos sin precipitarnos para no recaer».

Clausí está tranquilo por tener el respaldo general. «Me siento muy querido. Es una de las razones por las que decidí en verano quedarme. Al final sentirse valorado en el fútbol de hoy en día cuesta mucho. En el día a día, en las redes sociales, en la calle, lo veo. Además, la gente está más enganchada y va más gente al campo», se jacta en decir el alicantino a El Periódico Extremadura.

Uno más

«Las lesiones nunca llegan en buen momento, pero por suerte somos todos un equipo. Ahora me toca estar fuera e intentar aportar todo lo posible ahí. En Navalcarnero se vio que somos válidos todos y que, juegue quien juegue, va a dar la talla», recalca. No se ve ni él mismo insustituible, asegura. «Algunos por edad y veteranía podemos tener más peso en el día a día en el vestuario, pero ninguno es imprescindible, aunque todos seamos importantes. Era un partido muy importante y clave para empezar la segunda vuelta: si el rival te ganaba se te metía a tres puntos. Si ganabas le metías 9 más golaverage. Veníamos de cuatro partidos buenos antes de la goleada en Soria y para demostrar que fue un accidente».

¿Qué ha pasado para que el equipo sea tan irregular?. El medio lo explica así: «Parecía que al final de año habíamos encontrado el equilibrio de ser un equipo sólido, que era de lo que habíamos pecado. Parece ser que en Soria no fue así, pero por suerte volvimos a ser rocosos, no permitiendo que el otro equipo hiciera su juego, que no nos hicieran oportunidades y que nosotros aprovecháramos las que tuviéramos».

Cuestionado sobre si ha habido puesta en común del equipo, dice que «no ha habido una reunión como tal. Hablamos y dijimos: ‘¿Qué ha pasado?’ y vimos los fallos. Algún gol fue acierto del contrario, pero también hubo varios por no hacer bien nuestro trabajo. En el vestuario tenemos que decirnos las cosas a la cara».

Sin embargo, ¿cree que el equipo puede llegar a playoff de ascenso? En realidad se está a cinco puntos…. Clausí da su particular versión. «Es un grupo muy igualado. En otros hay una distancia entre los primeros, los del medio… y también es verdad que los de abajo están mucho más apartados. En el nuestro ganas dos partidos, te metes arriba y pierdes dos y vas abajo. Tenemos que fijarnos en el partido a partido y salir de abajo lo antes posible. Una vez teniendo el objetivo de la salvación, ya miraremos hacia arriba», agrega.

Preguntado que cómo explica que el equipo consiga mejores resultados fuera, argumenta que «esa es una buena pregunta. No lo sé, esa es la verdad. El año pasado era al revés: éramos muy fiables en casa y sacábamos lo que podíamos fuera. No se estaban dando las cosas en casa, pero el último ya lo ganamos. En la segunda vuelta esperemos que todo mejore».

Ante el planteamiento de si ficharía a alguien en su puesto, responde: «Eso no es cosa mía. Si es necesario bienvenido sea… si es bueno para el equipo yo encantado. Si eso va a hacer subir el nivel, por mi perfecto. Francis Bordallo (director deportivo) supongo que habrá estado mirando, pero de momento ya llegó un fichaje, no sé si llegarán más o no, dependiendo de lo de las fichas sub-23, con alguien para ayudar».

Globalmente, Clausí analiza qué podría necesitar el equipo. «Si hay algo en lo que hemos pecado en esta primera vuelta es que no hemos sido fiables ni sido compactos en defensa. La prueba está en que se ha ido un delantero (por Lolo Plá) y ha venido un defensa (Adri Crespo, del Alzira), pero también digo que la parcela defensiva va desde el delantero, que es el que primero presiona».

Sobre la marcha de Lolo Plá, reflexiona que «es una baja importante por quién es Lolo y todo lo que hacía para el equipo, tanto en el vestuario como fuera, pero van a traer gente que va a ocupar ese puesto que él hacía. Desearle lo mejor menos cuando venga a jugar. Con él me llevo genial y solamente puedo hablar cosas buenas de él», afirma. ¿Se podía entender? Clausí apunta: «Al final hay situaciones familiares, de vestuario, y ponerte en la piel de cada uno es complicado. No puedo decir si lo han hecho bien o mal. Yo tengo mi opinión, él la suya, y cada uno hace lo mejor para su carrera».

Misma idea

¿Hay mucha diferencia en relación al pasado año? «No. La idea del míster es la misma: ir a presionar, pero no son los mismos jugadores. La forma de jugar cambia. Es por ahí por donde no acabamos de jugar como el año pasado, pero yo también noto que cuando no vamos tanto a la presión y nos encerramos en nuestro campo también somos un equipo más duro y contundente en bloque bajo, más que el año pasado».

«Todos estamos poniendo de nuestra parte para que el Cacereño esté lo mejor posible. Ahora estamos bien, contentos y hay que tirar para arriba», dice cuando se le plantea si los problemas de algún retraso en el cobro habían generado nervios en el vestuario.

«Hay que créerselo y decir que somos muy buenos. Prefiero jugar peor y ganar. Eso te va a dar confianza y tranquilidad para que los resultados lleguen», apunta. «No veo tanta diferencia sobre el año pasado. Es otro perfil de jugadores que a lo mejor en ciertos momentos nos ha faltado tener las ideas más claras e ir todos a una. Se trabajó, porque se habló internamente, en mejorar y hay que darle continuidad. El año pasado el equipo era muy bueno, pero este también hay muy buen equipo».

Sobre la exigencia de la afición aduce: «Es normal porque las expectativas, tal y como se acabó la pasada temporada, eran grandes. Además, la pretemporada fue muy buena. A lo mejor se ha echado en falta que en pretemporada nos hubieran tocado la carita para no ir tan de crecidos, pero es lógico que apriete: se habían ilusionado; y que nos exijan, pero también que, con el equipo jugando bien y sin buenos resultados, nos hubieran echado en cara cosas que yo a lo mejor no hubiera hecho».