Relu: «Cambiar tanto la plantilla al final puede pasar factura»

José María Relucio ‘Relu’ (Madrid, 1998) parece haber encontrado su lugar en el mundo. En el mundo futbolístico eso sí. Tras pasar por equipos como el Levante, el Getafe e incluso el Borussia Dortmund, el ‘5’ del Villanovense recaló hace un año en el Cacereño para afrontar los últimos meses de competición. Unos meses después decidió cambiar de aires nuevamente y el resto es historia.

Hoy es un fijo en los esquemas de Gus, se ha convertido en un líder absoluto dentro del vestuario y su jerarquía sobre el terreno de juego ya han llamado la atención de los grandes equipos de la categoría. De seguir así, en mayo le lloverán las ofertas. Ahora, mientras tanto, sigue plenamente centrado en ayudar a que el Villanovense acabe lo más arriba posible en la clasificación, empezando este domingo ante el Cacereño.

¿Esperaba más del Cacereño esta temporada?

El Cacereño es un gran club. Además, tiene un muy buen equipo y tiene mucha historia por ser el decano del fútbol extremeño. Sin embargo, cuando cambias tanto la plantilla cada año se hace complicado. Vienen muchos jugadores que se tienen que adaptar a lo que quiere el entrenador. Eso, al final, llega un año que te puede pasar factura. Aún así creo que tienen un muy buen equipo y que la liga está muy igualada.

Usted pasó por las filas del Cacereño el año pasado y estuvo a las órdenes de Julio Cobos, ¿qué recuerdo guarda de su etapa en Cáceres?

La verdad que en Cáceres me sentí muy bien y me encontré a un gran nivel. La gente me trató de una manera increíble y a nivel grupal hicimos una gran temporada con el ‘play off’ que terminó en Huelva. Pero ahora soy jugador del Villanovense y tengo muchas ganas de ir al Príncipe Felipe a ganar con mi equipo. Estamos más que capacitados para hacerlo porque tenemos una muy buena plantilla, de forma que ganar al Cacereño sería importante porque nos lo merecemos por cómo está trabajando el equipo.

¿Es en Villanueva donde ha encontrado su mejor versión?

En el Villanovense estoy muy contento. Aquí somos una gran familia y el entrenador me ha dado toda la confianza del mundo. Eso se lo tengo que agradecer porque por eso me encuentro muy bien aquí y cada día mejor. Puedo dar mucho más al equipo y espero que se puedan cumplir los objetivos porque creo que los resultados no están acompañando del todo para el juego que estamos haciendo.

¿La temporada pasada no tuvo toda la confianza de Julio Cobos?

En Cáceres cuando llegué caí de pie porque Cobos me dio también su confianza y lo jugué todo. Al final, por unas cosas o por otras, no jugué la fase de ascenso, pero no achaco nada a nadie. El fútbol es así y tuve unos meses muy bonitos en los que estuve a un gran nivel. Ahora, en Villanueva, me encuentro muy cómodo, que es lo importante. Cuando disfrutas puedes sacar tu mejor nivel.

¿Qué le parecen los últimos movimientos de su equipo en el mercado de fichajes?

Me duele ver que algunos compañeros se van, sobre todo viendo que han estado a muerte con el equipo y lo han dado todo, pero el fútbol es así. Espero que los que vengan lo hagan comprometidos con el club y la ciudad y que vean que esto va en serio para aportar lo máximo.

¿Se hacen necesarios esos fichajes tras perder ante el Talavera en casa?

El equipo hizo un gran partido el pasado domingo, pero el césped está como está y en una jugada de mala suerte perdimos. No hay nada que reprochar a los compañeros porque lo dimos todo.