Juanjo Chavalés: lateral, extremo y ‘pichichi’

Juan José Chavalés Barras, Juanjo Chavalés (Torreorgaz, 10 de noviembre de 1993) es uno de esos futbolistas de raza. Fuera y dentro del terreno de juego, donde su carácter lo convierte inevitablemente en una prolongación del entrenador. Allí donde ha estado siempre ha dejado huella ganándose el cariño de compañeros y aficionados porque cuando pisa el verde, lo hace para exprimirse al máximo, para darlo todo por unos colores. Este curso vuelve a defender el celeste del Coria en la que es su tercera etapa en el conjunto cauriense y, además de todo lo que da siempre, está dejando unos registros goleadores nunca vistos, sorprendentes para un lateral derecho reconvertido en extremo. 11 tantos en los 17 partidos de la primera vuelta que le convierten en el pichichi de la Tercera Federación extremeña.

«A todos nos gusta meter goles o dar asistencias, claro está, pero lo que más me satisface es ayudar al equipo», dice Chavalés, que pasa su tiempo entre partidos, entrenamientos, estudiar para entrenador y preparar las próximas oposiciones para maestro (es diplomado en Magisterio). «Estoy jugando más adelantado, de extremo, y están saliendo las cosas bien».

La mayor parte de su carrera ha sido lateral (esta temporada Miguel Ángel Ávila lo ha situado ahí en un par de encuentros), aunque jugar en posiciones de ataque no es nada nuevo para él. Ya lo hizo cuando estuvo en el Moralo, el Amanecer o el Diocesano la campaña pasada. Y siempre había visto puerta, aunque nunca con tanta asiduidad como ahora. «No me esperaba meter tantos goles», reconoce el de Torreorgaz, «estoy teniendo oportunidades en cada partido y, por suerte, están entrando». No podrá ser así este domingo ante el Valverdeño en el campo de La Isla en el inicio de la segunda vuelta. Tendrá que ver el partido de la grada al estar sancionado por acumulación de amarillas. «Lo viviré con más tensión, desde fuera se ve diferente porque no puedes ayudar. Hay que hacer un partido serio, va a ser muy difícil».

Un Coria aún invicto

Solo hay dos equipos en competiciones nacionales que se mantienen invictos alcanzado el ecuador del curso y uno de ellos es el Coria (el otro es el Conquense), un logro con valor doble para un conjunto celeste que sufrió algunas dudas al principio, con hasta cuatro empates seguidos. «Tuvimos una racha menos buena. Eran partidos que empezábamos bien pero las segundas partes se nos atragantaban, entraban dudas. Pero no perdíamos. Al final, el equipo ha demostrado personalidad, coraje y hemos salido bien de todas las situaciones», apunta Chavalés, visiblemente orgulloso de poder decir que siguen invictos. «Estar así toda una primera vuelta es complicado porque todos los rivales de este grupo son muy fuertes».

Duelo con el Don Benito

La condición de invicto no le permite ser líder, pero solo por la diferencia de goles a favor del Don Benito, con quien mantiene una bonita pugna por el ascenso directo, sin duda el objetivo de ambos clubs. «Somos dos buenos equipos. También son equipazos los que vienen por detrás. Esperemos estar ahí hasta el final», dice con humildad el goleador, que ha dejado atrás unos problemas de tobillo que le martirizaron la temporada pasada cuando jugaba en el Diocesano (en Segunda Federación). La clave para la recuperación, para totalmente a principios de verano. «Me vino muy bien porque no he vuelto a tener ninguna molestia».

Después recibió la llamada de Miguel Ángel Ávila (entrenador con el que nunca había trabajado y al que define como «muy intenso, que transmite mucho y nos da mucha confianza a los jugadores») y de Aurelio ‘Lely’ Gutiérrez, presidente del Coria, que no lo tuvieron difícil para convencerle de que volviera al conjunto celeste. Ahora, con 30 años, vive un momento dulce que espera prolongar, pero siendo consciente de que aún tiene mucho que mejorar.