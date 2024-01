El Cáceres inicia la segunda vuelta con la permanencia como desafío

Como mínimo hay que doblar ese número y probablemente no será suficiente. La previsión más realista sitúa en 11 o hasta 12 el número de triunfos que hay que lograr para salvarse de la quema. Y para eso hay una hoja de ruta clara que tiene dos preceptos: mantener la cierta solidez que se ha acreditado hasta ahora como local --cinco partidos ganados de nueve disputados-- y arrancar, por fin, algo positivo fuera. Pero esta última es otra historia.

El de este viernes es un partido muy exigente ante el cuarto clasificado de la liga que viene además de poner en muchos apuros a su gran dominador, el Movistar Estudiantes. Aunque sin la presión de tener que reconquistar un puesto en la Liga Endesa, el Guuk Gipuzkoa construye año a año plantillas sólidas que, en teoría, deben asegurar un puesto en los playoffs.

UN MAL RECUERDO

El partido de la primera vuelta, tras un pésimo arranque verdinegro, acabó en una masacre menor (88-64). Minimizar la diferencia de calidad y hasta actitud expresada aquel día es el objetivo de un Cáceres que espera imitar lo que hizo en su momento ante el Leyma Coruña, único equipo de la mitad alta de la tabla al que ha conseguido superar.

«Jugamos contra un grandísimo equipo, al cual ni nos acercamos en el partido de ida. Un equipo al que tengo especial cariño por varios de sus componentes, con un trabajo en los últimos años muy bien hecho desde los despachos en cuanto a la confección de esos equipos», comentó este jueves Roberto Blanco. El técnico cacereño hacía referencia al «especial cariño» que profesa a Aitor Zubizarreta, baja por lesión en el Guuk Gipuzkoa. En su caso, quien le ha preocupado especialmente durante la semana ha sido Ashley Hamilton, con un tobillo dañado. Apenas ha podido entrenar, pero se cree que podrá jugar.

Su mensaje fue de total fe hacia sus jugadores en un momento una vez más muy delicado a nivel interno:«No puedo entender cómo este equipo, cómo trabaja, cómo entrena, puede tener algún miedo por conseguir la victoria tanto en casa como fuera y no tener confianza en lo que hacen porque el trabajo… La verdad es que salgo muy contento de cómo ha ido la semana. Solo espero que esa confianza que me transmiten la pongamos sobre la pista».

Búsqueda de un fichaje... con matices

Es una de las grandes preguntas alrededor del Cáceres Patrimonio de la Humanidad: ¿habrá algún fichaje más antes del cierre del mercado, aparte del que ya se produjo en Navidad de Ashley Hamilton tras la lesión deJuanjo Santana? A estas alturas de la pasada campaña ya habían llegado Kenny Hasbrouck y Kostas Vasileiadis y se ultimaba la incorporación de Sasa Borovnjak. Todo en una situación clasificatoria bastante similar. Por boca de su entrenador, la respuesta es ambigua. «Estamos buscando en el mercado si podemos encontrar algo que mejore lo que tenemos, buscando más creación, que ahora no estamos encontrando», indicó Roberto Blanco. Sin embargo, el técnico no quiso hacer de menos a los jugadores de los que dispone hoy por hoy: «seguimos confiando en lo que tenemos, con jugadores que son capaces de hacerlo. Queremos que la presión y el bloqueo que tienen algunos de ellos se los quiten de encima». Pero a la frase siguiente, nuevo giro, sin espacio a la duda de que el peinado del mercado está siendo intenso. «Estamos preparados por si tenemos que hacer algún cambio en la estructura», sostuvo, agradecido al apoyo que está recibiendo por parte del Cáceres en este particular. «El club siempre ha puesto de su parte toda su predisposición», declaró.

En realidad, no ha trascendido nombre alguno, ni siquiera un posición concreta, y mucho menos si se produciría alguna baja en el caso de haber alguna incorporación.