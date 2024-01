Los nuevos centrales del Cacereño proclaman optimismo

Francis Bordallo, el director deportivo, dice que ambos comparten cualidades en cuanto a su posición y características de defensas centrales, con la salvedad de que Adri Crespo, cordobés de 30 años, es zurdo; y Javi Barrio, riojano de 32, es diestro. Los dos fichajes del Cacereño, presentados este jueves, expresaron su convencimiento de que el decano extremeño mejorará su rumbo. En el aire queda si habrá más, aunque no hay nada claro pese a que todo apunta a nuevos jugadores de la parte de atrás. «Esperemos que esto no se acabe aquí. Seguimos principalmente intentando reforzar el aspecto defensivo», declaró el director deportivo a preguntas de este diario. Del mismo modo, no descartó nada, ni siquiera otras bajas. Si éstas no se producen llegaría algún sub-23.

«Son centrales de contundencia, expeditivos, cuya mayor virtud es la labor defensiva. Esperamos que esta segunda vuelta doten al equipo de esa solidez, ese equilibrio y esa regularidad defensiva de la que hemos adolecido en la primera». Así los definió Bordallo en una mañana con aires de renovación en el CPC. Procedente del Alzira, Crespo intervino ante los medios para agradecer al director deportivo y al presidente, Carlos Ordóñez, la confianza depositada en él. «Soy un central zurdo contundente, y los dos esperamos ayudar al Cacereño», afirmó al inicio, aunque después dejó lugar al juicio de quien le vea. «No me gusta decirlo yo, sino que sean los aficionados. Creo que tengo buena salida de balón, que es una de mis virtudes». El futbolista andaluz, con pasado en equipos históricos como Numancia, Recreativo o Salamanca, dice que su experiencia puede ayudar a hacer crecer al equipo. «Desde que Francis Bordallo se puso en contacto conmigo no me lo pensé y ojalá todo salga bien, que seguro que sí», apuntó. Mirando hacia arriba «En el fútbol hay que tener presión; si no, no puedes jugar a esto y seguro que va a salir todo adelante, no tengo dudas, y más con los refuerzos», agregó Adri Crespo. «Esperemos estar más arriba lo antes posible», adujo. Javi Barrio, procedente del Zamora, que incluso llegó a bromear sobre su llegada y su coincidencia con Bordallo en el Villanovense en la 2017-2018 («me extraña que me haya llamado», dijo), apuntó que la anterior experiencia en el fútbol extremeño «fue bastante buena a nivel personal y también grupal» y agregó que espera que «se repitan esas sensaciones de una temporada muy bonita y que incluso el año sea mejor». Insistió en que «mi familia y yo estuvimos muy bien y que el primer partido sea contra ellos es especial». Sobre sus sensaciones del CPC manifestó: «Este grupo, que está muy apretado, no lo había seguido, pero las impresiones han sido muy buenas. He visto a los jugadores muy conectados. De forma individual hay un nivel alto. Hace poco estábamos en promoción, con una victoria se sale y estás a nada de arriba. Lo importante es ir sumando semana a semana, centrarnos ahora en el Villanovense e ir creciendo y valorando en qué posición debemos estar al final. Los méritos deportivos se consiguen trabajando semanalmente». «En el mundo del fútbol, por regla general, nos tratamos bien. La bienvenida fue muy buena», afirmó cuando fue cuestionado sobre su acogida en el vestuario. «Me hacía falta empezar una nueva etapa», aseguró, antes de decir que sus problemas físicos en forma de lesiones están olvidados. «El Cacereño es el sitio idóneo para estar feliz», indicó. Muy claro siempre, Javi Barrio asumió que «sé que había dudas» cuando se le cuestionó sobre su estado físico. «En esta primera vuelta no he tenido peso importante en el Zamora, y es que el año pasado sufrí una lesión en el Aquiles en el primer partido, pero me recuperé a los seis meses. Llevo entrenando desde marzo a nivel competitivo desde marzo al 100 por 100. Me encuentro muy bien después de tanto tiempo sin competición se valora mucho más. Que todo el mundo esté tranquilo, que estoy bien», apuntó convencido. Bordallo asumió que de producirse otro fichaje sería un sub-23 si no hay más bajas. «No descarto nada. Todo va más lento. Es un mercado complicado ahora. Javi y Adri están aquí porque habían rescindido con sus equipos y ha sido más fácil». Tampoco se descarta la llegada de un delantero tras irse Lolo Pla, aunque Iván Fernández podría evolucionar a ‘9’ junto a Tellechea. Esto está abierto, en cualquier caso y podría dejarse para las últimas fechas. «En caso de no venir otro jugador de ataque, esa faceta la podría desarrollar más», concretó sobre Iván, más en banda ahora. «Seguimos pensando», comentó en cualquier caso, que «defensivamente tenemos que darle otra vueltita de tuerca». Es evidente que sería un lateral sub-23, pero, como dice Bordallo, todo está abierto en este mercado. De momento, Javi Barrio y Adri Crespo son las realidades.