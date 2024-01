El Mérida, ante un encuentro «fundamental» en Linarejos

Como «fundamental» definió David Rocha, entrenador del Mérida, la posibilidad de que su equipo consiga dos victorias consecutivas en caso de triunfo en Linarejos este sábado a partir de las 20.00 horas.

Linares y Mérida son dos equipos con bastantes similitudes. Ambos conjuntos protagonizaron una buena campaña pasada, los dos comenzaron bien esta y ambos han ido desinflándose con el paso de la competición.

Colocados en puestos de descenso, los emeritenses están dos puntos por encima y a dos de la salvación que marca el Atlético Sanluqueño. De hecho, cuando empiece el partido en Linares, se conocerá lo que han hecho los sanluqueños en su casa ante el Real Madrid Castilla. Con lo cual, si hubiera dos victorias foráneas en ambos choques, el Mérida dormiría el sábado fuera del descenso, a expensas de lo que haga el domingo el Atlético Baleares, que visita al Real Murcia, y que aventaja en un punto a los romanos.

Vuelta de Saldoval

Para este encuentro, David Rocha recupera a Sandoval tras su sanción. El extremo asturiano ha sido noticia durante la semana por los rumores que indicaban que el Ibiza se había interesado en él. La respuesta de su técnico al respecto ha sido tajante: «A Sandoval lo veo como siempre, le da una alegría enorme al grupo y ha entrenado bien. No sé qué tipo de oferta puede tener o no y de momento mañana va a jugar y sé que lo va a dar todo. Quien lo quiera que pase por caja. Como entrenador va a ser complicado que vaya a salir porque para mí es un jugador muy importante».

A quien no recupera es a Álvaro Juan, pues todavía no tiene el alta médica. Mientras, la noticia sorpresiva negativa es la ausencia de Iñaki Elejalde. El preparador explicaba que «no sabemos cuáles son sus problemas; acabó el partido sin ningún tipo de molestias, pero cuando llegó el lunes tenía unas molestias y se ha producido una microrrotura en el isquio». Añadía que «la lesión en sí no es preocupante, pero sí cómo se la produce, pues una vez se la hizo en la cama, así que se va a poner en manos de un especialista para saber el por qué de esas lesiones cuando, en teoría, no hay una causa aparente». Llegó a aseverar que «es una putada, porque es un jugador que puede marcar diferencias. Ahora hay que estar con él, apoyarle y ayudarle».

Padilla, en la lista

El resto está disponible, incluido Padilla, quien tiene programado operarse de una hernia inguinal la primera semana de febrero.

Para conseguir la ansiada segunda victoria consecutiva «no podemos salir como en Alcoy porque entonces no tenemos nada que hacer». La explicación pasa porque «ellos en casa le meten ritmo e intensidad, así que, si no estamos activados, nos van a hacer pasar un mal rato».

David Campaña, técnico del Linares, por su parte, no podrá contar con Rentero, que fue expulsado en la dura derrota de la semana pasada (5-0) ante el Atlético de Madrid B. El club andaluz está haciendo bastantes movimientos en el mercado de invierno con las salidas de Pepe Mena, Mawi y Tano, y las llegadas de Álvaro Vázquez, Ángel Martínez, Gaspar Panadero y Fran Carnicer, este último anunciado el viernes y especialmente ilusionante para los locales, por su pasado en el equipo azulillo.