Un Cacereño Femenino sin puntería encaja una nueva derrota

Perdonó el Cacereño Femenino en la primera mitad y acabó pagándolo con la derrota. Las extremeñas fueron mejores durante los primeros 45 minutos y hasta la media hora dispusieron de varias ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador, pero la portera local lo evitó. Luego, en la segunda parte, el partido se igualó y llegaron las ocasiones de un Dux Logroño mucho más efectivo y que aprovechó la que tuvo (1-0).

Salieron muy bien las cacereñas al terreno de juego, bien plantadas en defensa y jugando bien con balón, tocando y abriendo juego. Tanto, que apenas tardaron cuatro minutos en acercarse a la puerta contraria, pero la guardameta local conseguía atajar el balón en un saque de esquina favorable a las visitantes. Angie volvía a intentarlo en el 9, pero Natalia volvía a evitar que el balón entrase en su portería.

El dominio de las verdes se intensificaba con el paso de los minutos ante un Dux Logroño que apenas conseguía acercarse con peligro a las inmediaciones del área contraria y solo un disparo lejano en el minuto 12 llevaba algo de inquietud hasta el área rival. Mientras, las extremeñas seguían intentándolo y al cuarto de hora protagonizaban un nuevo remate con peligro en un saque de esquina que conseguía despejar la defensa vinotinto.

Ocasión de Midori

El Cacereño Femenino estaba generando mucho juego y ocasiones, pero no conseguía materializarlas y poco a poco el equipo local reajustaba sus líneas y dejaba menos espacios a su rival. Cada vez le costaba más llegar a las extremeñas hasta la meta contraria, aunque tuvo la más clara en el minuto 30, en un balón largo que acaba quedando muerto en el área pequeña. Remataba Midori en primera instancia, pero despejaba Natalia Expósito. Tampoco en el segundo intento lo conseguían las visitantes, que apenas tres minutos más tarde volvían a poner a prueba los reflejos de la portera local con un remate de cabeza de María Jesús, pero la guardameta salvó la situación de nuevo.

Fue la última ocasión clara de las de Ernesto Sánchez en esta primera mitad. Y ya en la segunda las cosas cambiaron por completo, El Dux salió decidido a estirar líneas y el encuentro se igualó. Las locales empezaban a llegar sobre el área de Tatiana, y en el 48 avisaban con un disparo lejano de Belem que se marchó fuera por muy poco. Apretaban las asturianas ante un Cacereño Femenino que tenía menos balón y en el 52 llegaba una doble ocasión local. Por suerte, primero el balón rebotó en el larguero y en el remate posterior, la pelota se fue a la cepa del poste izquierdo.

La primera de las visitantes no llegó hasta el minuto 56, en un remate que se iba fuera. Las idas y venidas eran una constante y en una de ellas, en el minuto 67, Belem conseguía adelantar a las locales.

A partir de ahí el Dux Logroño dio un paso atrás, cediendo más espacio y posesión a las extremeñas que, sin embargo, apenas conseguían sacudirse la presión de la defensa local. No lograban las visitantes generar ocasiones claras ante un rival muy bien plantado que, al contragolpe, pudo anotar el segundo en el minuto 80 en un remate de Ida. La réplica extremeña la puso Manoly en la jugada siguiente, pero tampoco consiguió acertar con la portería local.

No hubo mucho más. Lo intentaron las visitantes, pero no consiguieron abrir huecos en una defensa riojana cada vez más poblada y contundente que no dio ya opciones al rival.