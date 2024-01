Todos creen que merecieron más en el Cacereño-Villanovense (0-1)

El primer derbi extremeño de 2024 registró una entrada en el Príncipe Felipe a la altura de lo que se estaban jugando tanto Cacereño como Villanovense. 3.296 espectadores presenciaron la victoria por la mínima (0-1) del conjunto visitante, arropado por casi un centenar de seguidores a los que José González Gus, preparador serón, agradeció el esfuerzo de desplazarse para darles su apoyo.

Fue un duelo crispado, al menos en la grada. El rápido tanto del equipo de Villanueva de la Serena (min. 8) hizo que pronto apareciera ese otro fútbol, ese en el que se arañan segundos al reloj para desquiciar al rival y a un público local que no paró de pita al colegiado y al portero visitante, Álex Lázaro, a la postre protagonista principal de la contienda.

«Ha estado espectacular, les ha dado los tres puntos», reconocía Julio Cobos, entrenador del Cacereño, que cree que su equipo mereció, «al menos», el empate. «No hemos sido capaces de marcar, esa es la diferencia», añadía el técnico, convencido de que los suyos no hicieron un mal partido. Más si se tenía en cuenta que desde el 27 jugó con uno menos por la expulsión, por roja directa, de Sarmiento. «Claro que condiciona, es importante, muy importante. Pero estoy contento con el trabajo del equipo con diez, han peleado, no le han perdido la cara al partido. Incluso los hemos encerrado y generado ocasiones. Con once hubiese sido diferente». Es evitable, es una acción absurda», añadía sobre la jugada de la expulsión.

Humildad

«Con Álex [Lázaro] el club hizo un gran esfuerzo por renovarle el pasado verano por su importancia fuera y dentro del terreno de juego», contaba Gus, que destacaba la «humildad» que debe imperar, e impera, en su plantilla. «Nosotros tenemos futbolistas muy humildes. El orgullo de pertenencia se lo están inyectando a la gente que viene, es clave, porque el Villanovense no puede fichar 16 futbolistas en el mercado, es una locura. Nosotros tenemos una plantilla súper joven y, si hay paciencia, a medio y largo plazo puede dar que hablar».

El preparador serón hablaba de la importancia del triunfo por muchos factores: por ser un rival directo (al que además se le gana el golaverage), por no acumular dos derrotas seguidas y por convertir en puntos las buenas sensaciones. Apuntaba, además, que en la primera parte generaron ocasiones suficientes para irse al descanso con el partido «totalmente liquidado». En este punto se quejó del gol anulado a Manolo Ortiz. «No sé cómo nos pueden anular ese segundo gol, no lo puedo entender. No me quejo nunca de los árbitros, pero hoy aquí nos desenchufan. Ha sido partícipe de la desconexión que hemos tenido. No nos dan nada. Estos futbolistas sufren en casa y fuera y respeto es lo único que pido».

La derrota es la quinta del Cacereño en casa, que no acaba de superar ese handicap que le está lastrando esta temporada. Algo inexplicable, según Cobos, que no ocultaba los problemas (por la lesión de Clausí) en el centro del campo, una circunstancia que puede hacer que el club se replantee las necesidades en el mercado invernal. «Hay que mirar un poco todo y ver cuáles son las necesidades. Vamos a ver dónde tenemos que reforzar. Está claro que es una posición en la que hay que hacer inventos, como adaptar algún jugador a esa zona del campo».