El Mérida peca de no saber competir

En lo que va de temporada, al Mérida le han expulsado a cuatro jugadores antes de la primera media hora de partido: Padilla en Algeciras, Bonaque ante el Antequera, Busi en Córdoba y el pasado domingo a Chuma en Linares. De las cuatro, la única justificable es la de Bonaque, porque fue en una falta obligada siendo el último hombre. «Somos una panda de macarras», les dijo el entrenador del Mérida, David Rocha, a sus jugadores en el descanso de Linarejos. Rocha acabó el encuentro bastante contrariado por la situación, «porque intento transmitirles seguridad y confianza, pero lo que no consiento es que me dejen con el culo al aire a mí y a sus compañeros». Para Rocha, «la expulsión ha marcado claramente el partido, porque con la igualdad que hay, competir 70 minutos con uno menos es muy difícil».

El Mérida es el segundo equipo más tarjeteado «y no le damos una patada a nadie. Cada vez que nos tocan nos revolvemos, pero luego no tenemos los dos cojones de verdad de ir a la disputa y ganarlas donde las tenemos que ganar».

Sin carácter

El preparador entiende que no son solo cuestiones puramente futbolísticas, sino que «si somos capaces de aumentar varios puntos el nivel competitivo quizá nos podremos salvar, si no, va a ser complicado. El equipo no tiene ese carácter».

Lo cierto es que el Mérida se vio perjudicado por varias decisiones arbitrales: la propia expulsión de Chuma parece insuficiente para ser una roja directa; además del gol anulado, dos minutos antes, por una falta previa en un remate de un córner, en el que parece que los forcejeos previos son los habituales de un saque de esquina. Pues, ni siquiera, ante tal situación, se vio al equipo protestar y revelarse ante loque estaban viviendo.

La derrota ha sido realmente muy dura, pues en la tarde-noche del sábado se pasó de la posibilidad de dormir fuera de descenso, si ganaban los emeritenses y perdía el Atlético Sanluqueño, a alejarse a cinco puntos de la salvación, perdiendo, además, el goalaverage particular con un rival directo como el Linares.

La siguiente cita será en el Romano José Fouto el domingo (16.00 horas) contra el Atlético B, ante esa cita, «sé que no tengo derecho para pedirle más apoyo a la gente, pero se lo voy a pedir porque les necesitamos, porque en casa es donde pueden pasar todas nuestras opciones».

Este era el llamamiento que hacía un enfadado David Rocha agradeciendo en el comienzo de su comparecencia la presencia de aficionados romanos en Linares, «demostrando que tenemos más de lo que merecemos».