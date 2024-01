Roberto Blanco, adiós entre lágrimas al Cáceres

Tardó apenas 15 segundos Roberto Blanco en romper a llorar en la comparencia pública que había convocado para despedirse como entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Fue un emocionantísimo acto con las puertas abiertas en una sala de prensa del Multiusos a la que acudieron jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos, además de muchos amigos. Durante 40 minutos, muy a duras penas, Blanco leyó con acotaciones una larga lista de agradecimientos a las personas que han estado a su alrededor en estos doce años bajo la disciplina del Cáceres, primero como entrenador de cantera en el San Antonio y en los últimos cinco años dirigiendo en la LEB Oro.

No le faltó generosidad al ya extécnico verdinegro, destituido el martes por los malos resultados, sabiendo transmitir la sensibilidad de un momento tristísimo a los presentes. El club estuvo representado en la mesa por su presidente, José Manuel Sánchez, que reiteró, pese al anuncio de rescisión de contrato de 24 horas antes, que Blanco «no se va, porque va a continuar con nosotros de alguna manera» y que «siempre va a tener las puertas del club abiertas».

NOMBRE TRAS NOMBRE

Blanco pidió «paciencia» con él porque muy frecuentemente tuvo que interrumpir su discurso porque se derrumbó, como muchos de los presentes. Cada vez que lloraba era ‘ayudado’ por los aplausos de los asistentes. Lo más llamativo es que apenas habló de su destitución en sí, comentando que «estas cosas pasan y hay que tirar para adelante» y que no tenía «ningún reproche para nadie».

«Soy así y no lo puedo evitar. Las emociones salen», señaló, para iniciar un repaso a los 17 años que ha pasado en Cáceres desde que llegó procedente de Plasencia. Su primer papel fue como jugador del Ceres Basket en su última temporada en activo. Al mismo tiempo entrenaba en el San Antonio, «donde se forjaron amistades muy importantes». «Para alguien de Plasencia, venir a Cáceres era para sentirse muy orgulloso de que quisiesen que formase parte de la familia de su baloncesto», contó.

Tras pasar por todas las categorías de formación, recordó su llegada al primer equipo como «un honor, un orgullo y una recompensa al trabajo». Fue mediada la temporada 2012-13 como ayudante de Carlos Frade en el banquillo. Tras un año de paréntesis, regresó a ese puesto con Ñete Bohigas en el equipo que reconquistó un puesto en LEB Oro en 2015, «uno de los momentos más bonitos que ha tenido este club con 4.000 personas en el Multiusos haciendo una temporada increíble».

No todo fue de color de rosa en su lustro en el banquillo principal, empezando por sus primeros meses al frente del equipo con el descenso rondando. «Gustavo Aranzana me dio una lección de entrenador que siempre recordaré tras ganarnos con el Leyma Coruña», apuntó.

«Tuve mucha suerte. Ha habido muchos compañeros de trabajo que me han ayudado», apuntó. Los preparadores físicos Mario Hellín y María Reina, delegados, fisioterapeutas, ayudantes... De entre ellos calificó de «hermano» a Iago Castro, con el que estuvo codo con codo durante dos temporadas (21-22 y 22-23). Y dedicó capítulo especial al utillero Pepe Casares. «Es una persona especial al que hay que cuidarle y entenderle», sostuvo. No pasó por alto tampoco a los empleados del club y del propio Multiusos.

Sobre los jugadores, se mostró satisfecho porque «han creído en mi discurso, en mi intento de hacerles creer que todo es posible». Delante de todos por relación personal puso a Guille Corrales, pero también se acordó de Carlos Toledo, Aitor Zubizarreta, Ricardo Úriz, Fran Cárdenas, Roeland Schaftenaar, Jorge Bilbao, Jordy Kuiper, Jorge Sanz, Jaume Lobo, Julen Olaizola, Devin Schmidt,Ben Mbala y Romaric Belemene, entre otros.

«De los actuales no tengo nada malo que decir. Agradezco que lo hayáis intentado. Os mando toda la fuerza para lo que os queda. Sois buenas personas. A veces las cosas no salen bien», añadió.

Blanco nombró incluso a personas con las que ha acabado distanciado, como el propio Bohigas, los jugadores Niko Rakocevic y Luis Parejo («gracias a ellos entre otros he podido estar aquí hablando») o el directivo Eduardo Chacón. «De todas las personas que he tenido cerca aquí he aprendido», comentó. También expresó su agradecimiento a los directores deportivos con los que ha trabajado, aunque mostró su especial cariño hacia Eduardo Pascual. Haciendo tándem con él el Cáceres disputó los ‘playoffs’ de ascenso ante el Força Lleida hace apenas un año y medio.

Y desde luego, las gracias principales fueron a la afición: «Me he sentido muy querido cada día. Gente como vosotros son las que hacen grandes a este equipo. Os pido que sigáis apoyando para conseguir el objetivo».

EL FUTURO INMEDIATO

Mientras, el Cáceres paralizó cualquier anuncio sobre las dos plazas vacantes que tiene en su organigrama, la de entrenador y la de director general deportivo. Esta última es la que más cerca está de cerrarse, ya que el acuerdo con Joaquín Rodríguez, que ha ocupado el puesto de gerente tanto en León como en Almansa, está prácticamente cerrado.

Es de suponer que cuando tome posesión se acelerará la elección de un nuevo técnico y también de uno o varios refuerzos de entidad con el objetivo de salvar la categoría. De momento, el equipo lo entrena provisionalmente Jacinto Carbajal, hasta ahora ayudante de Roberto Blanco.