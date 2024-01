Hay un jugador dentro del fútbol extremeño que se ha convertido en mediático durante varios días en este mercado invernal. Tiene talento, juventud y calidad, pero no precisamente es por ello por lo que ha saltado a la actualidad y ha estado en boca de todos. José David Pilo, más conocido como ‘Tala’, ha sido objeto de deseo de prácticamente todo el fútbol extremeño. Su gran rendimiento en el Atlético Paso como central zurdo, equipo líder del grupo V de Segunda Federación, no pasó desapercibido. Y desde que se conoció que por un motivo personal tendría que regresar cerca de casa, las ofertas le llovieron.

Pero Tala, que ha tenido prácticamente para elegir en la misma categoría y a los mejores equipos de Tercera División, sorprendentemente apostó por bajar dos escalones en mitad de su meteórica progresión. Lo ha hecho para unirse a las filas del CD Extremadura, que milita en Primera Extremeña, pero con un proyecto deportivo e institucional que no deja lugar a dudas que está configurado para volver a estar entre los mejores de la comunidad.

Quedaba en el alero la duda de si Tala había elegido el Extremadura por la imposibilidad que le daba el Atlético Paso de irse a un rival directo de su grupo. «Para nada. He podido decidir libremente y la verdad que muy agradecido de los clubes que se han puesto en contacto conmigo. He elegido el Extremadura porque me ha encantado el proyecto. Fui feliz en Almendralejo, donde el pueblo y la gente me trató muy bien. Tengo amigos allí y he creído que era un buen lugar para seguir creciendo. Ese ha sido el motivo de mi decisión» declara el protagonista.

No han sido semanas fáciles para el central de Pueblonuevo del Guadiana. Desde que conoció su problema personal y familiar, comunicó a su equipo, el Atlético Paso, la necesidad de volver a casa y estar en su tierra. El club canario trató de convencerle para que se quedara, pero Tala lo tenía claro: primero las personas y luego el fútbol. Tuvo hasta una crisis de ansiedad por la situación que le llevó a un ingreso hospitalario, pero por fortuna, todo quedó en un susto. Finalmente, el club le dio la facilidad de regresar.

Ha habido una compensación económica en forma de traspaso por el jugador, aunque no ha trascendido la cantidad definitiva de la misma. El pago de la ficha federativa suele imponerse en este tipo de tratos pactados. «Sé que el Extremadura ha hecho un esfuerzo muy importante por tenerme aquí. Todos me dijeron que era una pieza importante y, la verdad, eso también ha sido determinante».

El deseado

Por Tala ha habido interés de muchos equipos, especialmente de Badajoz y Cacereño. De hecho, las negociaciones con el Cacereño estuvieron prácticamente selladas, pero apareció el Extremadura, un equipo que para el jugador significa algo más. Y es que Tala tuvo su primera oportunidad en Segunda B en el Extremadura que se clasificó para aquella famosa Liga Pro, que después se convertiría en la Primera Federación. Lo hizo debutar Manuel Mosquera y en esos siete partidos, el Extremadura sólo perdió en uno. Esa eclosión le permitió después firmar por el Córdoba. Luego pasó al Villanovense y esta temporada firmó en Canarias.

Tala busca en Almendralejo una tranquilidad emocional que le otorga el poder estar cerca de los suyos. Y en una ciudad donde sabe que es su segunda casa. El Extremadura gana potencial en defensa para buscar el retorno a Tercera. Ha firmado por lo que resta de año y otros dos más. Un proyecto de futuro para un jugador que ha elegido desde el corazón.