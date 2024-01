El Mérida llega a un acuerdo para la cesión de Darío Serra

El Mérida se ha hecho con los servicios de Darío Serra Álvarez (20-1-2003, Vera, Almería), quien llega cedido del Go Ahead Eagles, de la Primera División de Países Bajos. Este «extremo rápido y habilidoso», según explica el club, se ha formado en la cantera del Valencia, llegando hasta su filial, y en la del Almería.

Por otro lado, en lo referente a la actualidad del equipo de cara al partido de este domingo (16.00 horas) en el Romano José Fouto ante el Atlético B, el tema de las tarjetas y las expulsiones que está sufriendo el equipo está siendo una cuestión recurrente a lo largo de toda la campaña. Una circunstancia perfectamente evitable en la mayor parte de los casos y que «no nos podemos permitir», afirmaba el entrenador emeritense, David Rocha, en su comparecencia previa al choque de este domingo (16.00 horas) ante el Atlético B.

El último caso ha sido el de Chuma, quien vio la roja directa a los 26 minutos en Linarejos, por lo que ha sido sancionado con dos encuentros. El jugador «pidió perdón, es un chico excelente y sé que lo siente, pero lo que tenemos que hacer es dejar de pedir perdón y actuar, porque este tipo de acciones afectan al equipo que es lo que me preocupa». El preparador reconoce que esta es una cuestión que «recalcamos antes de los partidos: que tenemos que volver con once».

El propio Chuma, junto con los lesionados ya conocidos --Bonaque, Álvaro Juan y Elejalde-- son las únicas ausencias esta semana. El que sí estará será Padilla, pese a que será operado de una hernia inguinal el miércoles.

ESPERANZA MUY VIVA

La situación en la tabla, a cinco puntos de la salvación, «se hace dura, pero creo que estamos a tiempo. Son 18 partidos y vamos semana a semana. Ojalá acabemos esta jornada a dos». Esta situación está mermando el ánimo de la afición, a lo que Rocha contestaba que «espero y deseo que crean en la salvación hasta que matemáticamente sea posible, porque no me gusta que a 26 de enero la afición piense que ya estamos descendido cuando el domingo puedes acabar la jornada a un partido de salir. Tenemos que ser nosotros los que les demos motivos para cambiar ese pensamiento». En este sentido, está completamente seguro de que «la salvación depende de nosotros. Hemos demostrado que podemos competir ante cualquier equipo, pero hasta ahora no hemos sido capaces de mantener el nivel de concentración alto durante los 97 minutos que dura el partido. Tenemos desconexiones que acaban en gol».

Aparte de la incorporación de Darío Sierra, con respecto al mercado«tenemos varios frentes abiertos, pero no sé si vendrán dos jugadores, uno o ninguno».