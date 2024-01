Tiene el Cacereño Femenino un duelo de relevancia extrema este domingo. A partir de las 12.00 horas (Manuel Sánchez Delgado) necesita doblegar al SE AEM Lleida para sumar tres puntos capitales de cara a la permanencia.

La salvación es, efectivamente, el único objetivo real de las chicas de Ernesto Sánchez en esta temporada, números en mano. Las últimas derrotas han dolido, especialmente la del pasado fin de semana, el Dux Logroño (1-0), rival directo en la misma pelea de sobrevivir en una categoría, la Primera Federación, extraordinariamente equilibrada esta temporada.

Sánchez recuerda que no hay tiempo de lamentaciones, pese a subrayar que el equipo jugara bien y que ahora "es reconocible". El conjunto catalán está instalado en la vanguardia de la tabla: es cuarto, con 28 puntos, 15 más que el Cacereño, que es undécimo, con 13 puntos, los mismos que el Europa y cinco más que Madrid CFFB y Athletic de Bilbao B. Por todo ello se hace casi imprescindible ganar este fin de semana a un equipo muy sólido, especialmente en defensa, ya que solamente ha encajado 10 tantos en lo que va de campeonato.

Se espera también que la afición verde pueda poner un plus en este choque con su apoyo. "El equipo está con muchas ganas de jugar en casa y de dar su mejor versión", ha recalcado a modo de mensaje el técnico. "Hay que sumar puntos, no buscamos otra cosa ahora mismo. Hay que luchar con uñas y dientes para que no se escape nada", incidió.

Por la tarde (17.00 horas) también juega el filial de Segunda Federación en el mismo escenario. Será ante el Valencia B. El equipo de Bárbara Santibáñez es octavo, con 24 puntos.