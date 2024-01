Fidel salva un punto para el Badajoz

Sigue sin salir a flote un Badajoz al que ni su notable mejoría sobre el césped del Pedro Escartín permitió acabar con una sequía de triunfos que se prolonga ya por nueve jornadas y más de dos meses. Y pueden sentirse felices los de Iñaki Alonso por el punto conquistado (1-1) frente a un buen Guadalajara que se adelantó desde el punto de penalti y que fue el que más y mejores cosas hizo en el coliseo alcarreño. Pero emergió la figura de Fidel para firmar la igualada en un remate inverosímil, nada más entrar al campo. Los pacenses seguirán, una semana más, en puestos de descenso.

Salió el técnico vasco con un equipo más que reconocible en las últimas citas, con la única novedad de Damián Petcoff para reforzar el ‘trivote’ en la medular, dejando a Saidou Bah en el banquillo. Enfrente, un rival al que le gusta el buen trato de la pelota, con una peculiar formación, bastante asentada, en la que Richi Souza se convierte en central cuando ataca el adversario y en organizador cuando les toca avanzar a los morados.

Desde el comienzo, el choque estuvo marcado por los duelos individuales. Fran Grima y Chacartegui sufrieron durante los noventa minutos para tratar de frenar a los eléctricos Iván Moreno y Pineda, muy abiertos en los extremos locales. Liza y Borja López tenían como difícil misión frenar al ‘pichichi’ del grupo, Morcillo. Y lo consiguieron, porque el delantero apenas tuvo ocasiones y su decimocuarto gol de la campaña lo anotó desde el punto de penalti (primero que transforma). Y, en el otro área, Ablanque y Álex Alegría se las tuvieron tiesas desde el inicio, ganando la partida finalmente el capitán del ‘Guada’.

Los primeros instantes fueron de respet, con mucha precaución tanto de los unos como de los otros. Castri tuvo la primera oportunidad en una rápida transición, pero Darío estuvo atento y, con generosidad, acudió a la ayuda defensiva para taponar el disparo del extremo, que también mantuvo un interesante duelo con Sergi Segura, un lateral de largo recorrido, durante todo el encuentro. Un minuto después, Toni Jou mandaba a las nubes su primer disparo, tras un centro de Carrasco cabeceado atrás por Alegría.

Una mala salida de Óscar Santiago para despejar de puños el centro de Pineda desde la izquierda generó el primer susto para los blanquinegros (ayer de rojo con ribetes verdes); los centrales estuvieron atentos y, al menos, dificultaron el cabezazo de Morcillo, que se marchó desviado. La falta de puntería de ambos equipos fue la tónica de los primeros cuarenta y cinco minutos. Pineda, Cheki e Iván Moreno, por el bando local, Castri y Carrasco, por el visitante, mandaron todos sus intentos fuera de los respectivos arcos.

Segunda parte

Tras la reanudación, y pese a que no hubo cambios (el Guadalajara no haría ninguno en todo el partido), cambió el decorado. Salieron unos y otros a por todas y las ocasiones se encadenaron, ahora en una portería y, de inmediato en la contraria. Santiago comenzó su particular exhibición repeliendo un duro remate de Cheki al primer palo, desde el interior del área, justo después de ver volar a Vitolo para despejar un chut de Toni Jou. Continuó despejando a córner un disparo lejano, de nuevo de Cheki. Y replicó Toni con una intencionada vaselina, más colocada que fuerte, para volver a poner a prueba los reflejos del cancerbero alcarreño.

Alonso decidió mover el árbol en ataque, incorporando a Bah y a Jurgi Pablo Gálvez por los ya cansados Castri y Alegría. Pero se le truncó la apuesta, ya que, instantes después, Pineda enviaba un preciso servicio sobre la carrera de Iván Moreno, que tocó lo justo el balón para terminar arroyado por Chacartegui en el interior del área: penalti claro y gracias, porque el gaditano bien pudo ver la segunda amarilla. A Morcillo no le tembló la pierna e inauguró el marcador con un chut alto y escorado hacia la derecha.

Pudo llegar el segundo a continuación, pero de nuevo Óscar Santiago desvió abajo un centro envenenado de Pineda que apenas peinó Morcillo. El técnico pacense echó el resto con la incorporación de Sandro por Miguel Núñez y de Fidel por el apercibido Chacartegui, situándose en el lateral diestro y pasando Fran Grima al izquierdo. Apenas llevaba un minuto sobre el terreno de juego cuando subió al ataque para cabecear un centro pasadísimo de Carrasco, casi desde la frontal del área y en escorzo, pero que botó justo delante del sorprendido Vitolo, que se comió el empate.

Un tanto tan inesperado como motivador para sus compañeros. El Badajoz se fue a por la victoria, aunque eso también le pudo costar la derrota en un duro latigazo de Iván Moreno y un buen remate de Darío ante los que también volvió a lucirse Óscar.

Las últimas fueron para Sandro, que disparó alto, y una caída de Jou en el área que el banquillo protestó vehementemente, aunque al árbitro de la contienda le pareció que no hubo intencionalidad final en el bloqueo de los zagueros alcarreños.