El Mérida, con urgencias ante el Atlético B

La salvación del Mérida pasa por hacerse fuerte en casa. Esta es una afirmación que se ha venido repitiendo desde la plantilla y el cuerpo técnico del conjunto emeritense, como esperanza a la que agarrarse para seguir vivos en la competición. El último encuentro casero acabó con alegría final, con la pena máxima transformada por Álex Escardó en la última jugada. Los más optimistas pensaban que podría significar un cambio de tendencia, pero Linarejos volvió a mostrar la dura realidad del equipo, que también la explicó el propio David Rocha, entrenador romano, tras el partido, este equipo no sabe competir. Durante la semana, se ha incidido en que la concentración debe durar todo el encuentro, pues las desconexiones solo han traído disgustos en forma de goles en contra.

A pesar del mazazo de la semana pasada ante un rival directo como el Linares, el Mérida puede acabar la jornada a solo dos puntos de la salvación. Para cuando empiece su partido de este domingo ante el Atlético B (16.00 horas), los emeritenses sabrán si eso será posible, pues por la mañana (12.00), habrá un dramático encuentro ente el Atlético Baleares y el Atlético Sanluqueño. Los baleáricos son los primeros que marcan el descenso, mientras que los andaluces los primeros en la salvación. Como a estas alturas, hay que estar pendientes de lo que hacen los demás, el Linares cierra la jornada (20h.) recibiendo al Real Madrid Castilla.

Bajas sensibles

Volviendo al encuentro del Romano, Rocha no podrá contar con Chuma, sancionado, ni con los lesionados Bonaque, Álvaro Juan y Elejalde. El principal problema aparece en la punta del ataque ya que los dos delanteros de la plantilla no estarán disponibles. Esta misma circunstancia acaeció hace dos jornadas y la opción utilizada fue la de Javi Martín. Para el resto de las posiciones, las únicas dudas están en el lateral izquierdo, que no hay un titular claro, y en quién ocuparía el extremo diestro del propio Martín, siendo Busi el más probable, ante los problemas físicos de Padilla.

Enfrente estará un filial colchonero al que los emeritenses estuvieron muy cerca de ganar en Majadahonda, pero un gol postrero de los locales hizo que el encuentro acabara en tablas.

Tiene las características típicas de un filial, con un buen trato de balón y con Diego Bri como su principal estilete, pues lleva siete goles en el campeonato. En la clasificación se encuentra en una zona tranquila, a ocho puntos del descenso, pero vienen de perder en feudo del Antequera, por lo que una segunda derrota consecutiva le podría acercar a la zona peligrosa y que le entrara el nerviosismo a los de Tevenet.

A pesar de los esfuerzos del club por sacar promociones de entradas, no se prevé un gran ambiente en las gradas, pues la temporada que está haciendo el Mérida no invita a ello, sin embargo. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero lo voy, necesitamos a la afición para salir de esta situación», afirmaba Rocha en Linares.