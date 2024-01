El Villanovense, ante una gran opción de engancharse arriba

El Villanovense por fin ha conseguido instalarse en los puestos tranquilos de la clasificación. Después de meses y meses codeándose con el descenso, los de José González ‘Gus’ han conseguido distanciarse siete puntos del descenso directo que marcan Badajoz y San Fernando.

Las tres victorias cosechadas en los últimos cinco encuentros, la última en el Príncipe Felipe ante el Cacereño, permiten al Villanovense mantenerse en una octava posición que deja los puestos de fase de ascenso a cinco puntos. Una distancia todavía prudencial que puede reducirse este fin de semana ganando en casa a la Gimnástica Segoviana.

El conjunto gimnástico no llega en el mejor momento de la temporada, anque es evidente que es uno de esos equipos que aparecían en todas las quinielas de inicios de temporada para estar entre los primeros puestos de la clasificación. Ahora son sextos con 29 puntos y vienen de empatar a cero ante el Navalcarnero. Sólo han ganado un único encuentro de los últimos cinco y fue en casa ante el Atletico Paso antes del parón navideño, por lo que en este 2024 todavía no conocen la victoria.

Último partido en casa

Pero lo que son las cosas porque el Villanovense viene de perder su último partido disputado en casa. Fue hace dos semanas ante el Talavera, que se impuso por 0-1 gracias a un solitario tanto en la segunda mitad.

Desde entonces el equipo serón ha incorporado varios jugadores más a la disciplina, el último el delantero nigeriano Adi. El atacante de 28 años ya se ha entrenado con sus nuevos compañeros y podría entrar en la convocatoria si así lo cree conveniente Gus. El técnico, por cierto, no podrá contar con el lesionado Sillero ni tampoco con el sancionado Javi Sánchez, que vio la roja ante el Cacereño el pasado domingo.

Más allá de eso no se prevén muchas novedades en el once del técnico serón para este domingo ante la Gimnástica Segoviana. Lo normal es que sea muy similar al que puso en liza en el Príncipe Felipe con Relu en el centro del campo acompañado por Mario González en la medular. Arriba, salvo imprevisto, David Agudo será de la partida. Lo que está por ver es si la apuesta en la banda izqueirda es Isra Cano o si por el contrario Gus apuesta por Bermu a pierna natural. Eso daría entrada en el once a Benji en el costado derecho e Isra Cano iría al banquillo. Fuentes será titular.