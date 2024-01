El Cacereño tira de fe para empatar

Empate y gracias. Porque, tal y como se había puesto la cosa, el punto sabe a gloria para un Cacereño cuya actitud en los minutos finales expresaba su satisfacción con el resultado ante el Getafe B (3-3). Un doblete de Gonzalo Calçada en dos acciones muy similares ponía un desolador 2-0 al descanso. La charla de Julio Cobos en la caseta y la entrada de Tellechea dieron resultado, porque, en un abrir y cerrar de ojos, los verdes igualaban el partido y se crecieron hasta el punto de someter a su rival. Pero una jugada de infortunio en la que Javi Barrio desvió un chut de Keita que parecía fácil para Izan volvía a poner por delante al filial azulón. Afortunadamente, Iván Fernández, protagonista en los tres goles de su equipo, encontró una ranura en la zaga local y Telles acertó a empujarla a la red en una embarullada acción.

La previa del choque tenía su miga. Para empezar, se enfrentaban el segundo mejor equipo local (20 de 27 puntos posibles) frente al tercer mejor visitante (16, el doble que los sumados en el Príncipe Felipe). Lesionados Clausí y Karim, sancionado Sarmiento y a la espera de la llegada de refuerzos, como el del montijano Joserra, Cobos sorprendió dándole la titularidad, por primera vez en liga, a Izan en detrimento de Robador. Javi Barrio y Adri Crespo formaron un eje de la zaga inédito y en la punta del ataque se situó el multiusos Iván Fernández, dejando en el banquillo al único 9 puro, Tellechea.

Pocas cosas pasaron durante los primeros minutos, en los que el Cacereño se mostró como un equipo sobrio y bien ubicado. Apenas reseñable un cabezazo desviado del getafense Carbonell o un tiro lejano de Keita que se envenenó tras botar, obligando al debutante a usar su pecho para amortiguar el impacto. La primera cacereña fue un centro de Telles desde la derecha cabeceado por Adri Crespo, incorporado al ataque, que se perdió por centímetros.

Dominio local y 2-0

Pero cada vez era más evidente el dominio de los de Gabi Fernández, cuyas llegadas por bandas empezaron a generar peligro. Antes de la media hora, Álex García centró templado desde la diestra al corazón del área y Gonzalo Calçada sorprendió a los centrales con un cabezazo en plancha, picado, ante el que poco pudo hacer Izan. Minutos después, en una acción muy similar, era Keita el que la ponía hacia el mismo destino y de nuevo Calçada les ganaba la tostada a los zagueros para poner el segundo, esta vez con el pie.

El Cacereño acusó el golpe y aún pudo encajar un tercero en una internada de Diego por la izquierda que, afortunadamente, pudo desviar un atento Adri Crespo a córner, cuando el extremo azulón se disponía a fusilar a Izan.

El factor Tellechea

Tellechea se quedó calentando sobre el terreno de juego durante el descanso y el cambio parecía obvio: retirar a Diego Díaz y situar en la banda izquierda, su elemento natural, a un Iván Fernández que ni la había olido durante el primer tiempo. Eso y la arenga que sin duda dio Cobos a sus tocados jugadores, cambió el guion del encuentro. Y eso que la primera fue para Lauture, cuyo potente chut desde la frontal obligó al joven portero pacense a meter los puños para despejar a córner.

Y, entonces, comenzó la estelar actuación del ‘capi’. Jorge Barba inventó uno de esos pases filtrados que le hacen un jugador diferente hacia Tellechea, que controló y golpeó fuerte a portería; el balón iba fuera, pero Iván se lanzó con todo para desviar a la red, recortar distancias e insuflar algo de moral a su equipo. Seis minutos después, porfió con fe hasta arrebatarle el balón a un defensor en el pico del área y, sin pensarlo, cruzó al segundo palo, adonde también llegó por los pelos Viñuela para restablecer la igualada con la puntera.

Pero todavía quedaban por pasar muchas cosas. Para empezar, un error en el despeje de puños de Izan tras un centro, algo que se volvió a repetir en un par de ocasiones, generando inseguridad a sus compañeros ante el bombardeo constante al que fue sometida el área foránea durante los últimos minutos. A Javi Bernal le salió demasiado centrado un disparo desde la frontal, tras una buena acción personal. Y Keita, con la involuntaria colaboración de Javi Barrio, volvía a adelantar al ‘Geta’, tras una larguísima y paciente jugada colectiva.

El extremo toledano estuvo muy cerca de sentenciar con un potente chut cruzado que, esta vez sí, Izan consiguió desviar con la punta de los dedos. Poco antes, se había producido el debut del recién llegado Carmelo, que sustituyó a un agotado Jorge Barba. Y de lo que pudo ser el 4-2 se pasó al definitivo empate a tres. Iván Fernández, quién si no, se internó en el área por la izquierda, Vicent desvió como pudo su envenenado centro-chut y, entre una nube de jugadores, emergió la pierna del mexicano Telles para perforar por tercera vez la portería del filial.

Pese al asedio aéreo al que fue sometido el Cacereño en el tramo final, con un disparo de Santi desde la frontal que no encontró portería como epílogo, el marcador ya no volvería a moverse para alivio del aproximadamente medio centenar de aficionados verdes que no cesaron en su aliento al equipo. El próximo domingo (12.00 horas) toca hacer bueno el punto en el Príncipe Felipe ante un renacido Mensajero, que acumula tres triunfos y dos empates desde que Yoni Oujo sustituyó en el banquillo a Yosu Uribe.