El Cacereño se trabaja su premio

El ejercicio del fe del Cacereño Femenino tuvo premio final con un triunfo ante las leridanas del SE AEM (1-0) logrado merced a una pena máxima inexistente (ley de la compensación de la árbitra con otra anterior flagrante a Carmen Acedo no señalada) en el último minuto transformada por Bárbara Santibáñez. Fue el epílogo de un encuentro discretísimo en la primera mitad y notable en la segunda. El equipo de Ernesto Sánchez suma así un éxito capital de cara a la complicada supervivencia que, como reto, le toca pelear este año.

El primer tiempo fue un verdadero tostón, tanto como que se pasó el tiempo sin acercarse al área ni extremeñas ni catalanas. El fútbol de áreas no apareció, con las 22 jugadoras teniéndose demasiado respeto. El AEM, cuarto en la tabla, acumulaba siete partidos sin encajar gol. No es extraño. Su fortaleza defensiva, con futbolistas muy jóvenes y no necesariamente fuertes, era rotunda. El Cacereño solamente amenazó (y tímidamente) por medio de Angie Castañeda en el 40. Muy poco bagaje como para aspirar a ganar.

Segunda parte diferente

El segundo acto ya fue otro cantar. Gobernaron las locales el partido al punto de acorralar a las ilerdenses, que no llegaron a lanzar a puerta en todo el encuentro. Las verdes, insufladas de garra y guiadas por la incontestable hegemonía defensiva de Leivis y Lucía e impulsadas en ataque por el talento de Carmen Acedo y la rapidez de Nora, feliz incorporación por entonces, atacaron sin desmayo la meta rival.

Manoly Baquerizo, ya definitivamente ubicada en los esquemas de Ernesto Sánchez con el rol de delantera, amenazó en un par de ocasiones con hacer el 1-0. La salida de Nerea y Sonya Keefe también le dio más empuje al CPC y el gol rondó en varias ocasiones con la incisiva Nora, que se encontró con una muy inspirada Laura en un tiro por alto, al igual que Keefe.

Antes, Carmen Acedo e incluso en su segunda instancia Nerea fueron objeto de un penalti de escándalo ignorado por la árbitra en el minuto 64, pero las verdes no cejaron en su empeño en ningún momento con la presencia de la eterna solidaria Bárbara Santibáñez en el medio del campo. La internacional chilena aprovechó para marcar el penalti señalado en los estertores por la colegiada Ágata López García ante la caída de Baquerizo en pugna con una defensora ilerdense. Esto también es fútbol. El triunfo, de valor puro oro, lo celebró la futbolista sudamericana con sus jugadoras del filial, no menos eufóricas a quienes dirigía tres horas después como entrenadora en su partido de Segunda Federación. Pero eso es ya otra historia.