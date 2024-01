Derrota de un Montijo que vuelve al fango

El Montijo no pudo arañar nada de su visita al Mariano González, aunque hizo méritos más que suficientes para llevarse uno e, incluso, los tres. Pero todos se los quedó el Navalcarnero (4-2). Los de Emilio Tienza arreglaron de forma muy solvente, en cuanto a juego, una primera mitad en la que se vieron claramente superados por los locales, tan necesitados como ellos. La falta de acierto de cara al marco contrario volvió a condenar, una vez más, a un Montijo que seguirá cerrando la tabla clasificatoria pese a haber tumbado, consecutivamente, a los dos primeros clasificados de este grupo 5 de Segunda Federación.

El primer aviso lo darían los locales con un saque de esquina de Guti que Agus Alonso enviaba a las manos de Alex. Apenas tres minutos después, un pase de Agus sobre Ruizma terminaba con el cuero estrellándose en el lateral de la red. La réplica correspondió a Alberto Salido, con un disparo desde la frontal que se marchó alto. Sería un minuto antes de que Agus Alonso pusiera por delante a los madrileños con un testarazo desde el punto de penalti que no podía atajar el debutante Alex Dos Santos.

Tres minutos después, y de nuevo de cabeza, el uruguayo Agus Alonso ahondaba en la herida del Montijo y hacía el segundo para los propietarios del campo. En un partido vibrante y en el 26 los montijanos recortaban distancias gracias a un remate cruzado de Alberto Salido dentro del área, que no podía desviar Ñete. Poco después, el delantero madrileño lo intentaba con un potente disparo desde fuera del área que se marchaba fuera por poco.

A dos minutos del descanso, en un momento psicológico muy indicado para que te hagan un gol, el Navalcarnero hacía el tercero tras un pase de Yago Gandoy que Guti remachaba a placer. Tocaba volver a nadar contra corriente.

Emilio Tienza, consciente de que había que revertir la situación en el segundo periodo, hizo un triple cambio con la entrada de Alex Bravo, Justice y Darius, dejando en las duchas a Javi Bernal, Jesús y Mario Román.

El Montijo ganaba metros, arrinconaba a un Navalcarnero que se encomendaba a la contra en busca del cuarto pero tenía problemas para llegar al marco local. De nuevo Alberto Salido y otra vez desde fuera del área, lo intentaría sin éxito.

En el 67, en la misma jugada, David Rodríguez primero y Yago Gandoy después, pudieron poner la sentencia. No perdonaba un minuto después Carlos Llamas, con un testarazo que dejaba prácticamente finiquitado el partido. Pero no fue así y Alberto Salido volvió a ponerle picante a los últimos minutos. El Montijo apretó en los últimos minutos, pero su gran segunda parte no sirvió para lograr ningún premio.