El Villanovense repite la película

El mismo guión se repite en bucle esta temporada en el Municipal Villanovense. Salvo en contadas ocasiones, la frase que podría definir al a perfección lo que se ve sobre el tapete del feudo serón podría ser «esta película ya la hemos visto». Sí, el Villanovense volvió a ser mejor que su rival. Sí, los serones volvieron a tener más ocasiones que su rival. Y sí, el Villanovense, a pesar de todo esto, volvió a perder.

Ahora el rival afortunado ha sido la Gimnástica Segoviana, que se llevó este domingo el triunfo por 1-2 en un encuentro en el que los de José González ‘Gus’ fueron superiores en la primera mitad, pero a los que la falta de acierto de cara a puerta les acabó pasando factura otra vez más.

Como ya pasó ante el Numancia, ante el Badajoz o ante el Talavera, todos ellos en casa, los serones arrancaron bien el partido. Salieron decididos a ir al ataque en busca de un gol que les pusiera por delante, algo que casi logran Bermu, Relu y Aday en una triple ocasión casi consecutiva a los pocos minutos de empezar el partido, pero entre la defensa gimnástica y la falta de acierto la jugada quedó en nada.

La primera parte hay que decir que fue un auténtico espectáculo de juego vertical y atrevido. De esos partidos que gustan al espectador por lo alocado del juego y que gustan poco a los entrenadores por aquello de no poder controlar mucho desde la banda. Para gustos, los colores. Lo cierto es que el conjunto visitante también dejó patente que no venían a por un mero empate. Por eso Hugo Díaz casi marca desde la frontal del área pequeña tras una gran jugada colectiva de su equipo.

En ese toma y daca tuvo mucho que decir poco después Aday Alcalde cuando logró entrar en el área con todo a placer pero acabó errando en el último momento. Relu, tras un rebote de una falta, la mandó alto desde el borde del área pequeña cuando el público casi cantaba gol.

Pero como la película ya la habían echado, la afición parecía intuir que esas ocasiones claras dentro del área rival las acabaría aprovechando el equipo rival. Y así fue. La siguiente que tuvo la Gimnástica Segoviana fue para dentro. Hugo Díaz, tras un sublime centro lateral servido a la cabeza del atacante azulgrana, colocó un remate inapelable para Lázaro y puso a los suyos por delante en el marcador. A remar contracorriente otra vez, debió pensar el Villanovense.

Pero la película bien pudo cambiar justo después del saque de centro cuando David Agudo se quedó sólo ante Carmona con la oportunidad de empatar. Sin embargo, el ariete, que parece gafado, estrelló el balón en el palo.

No bajaron los brazos

Pero el Villanovense no cesó en su empeño de buscar el empate antes del descanso. Eso sí, le pudo costar muy caro cuando Dani Segovia estrelló el balón en el palo en un remate de cabeza tras otro gran centro lateral.

Aún así la última ocasión de la primera parte fue para los locales. Otra vez fue David Agudo el que pudo rematar en el segundo palo un gran servicio desde la esquina, aunque el delantero de Lobón no remató en dirección a portería por muy poco.

El comienzo de la segunda parte no fue el esperado, ya que el conjunto gimnástico salió mejor y eso lo aprovechó para poner tierra de por medio en un remate de De la Mata que mandó al palo y que rebotó en Guille Campos para acabar entrando enl a portería.

Con el 0-2 el Villanovense entró en unos minutos de desasosiego que eliminó pronto Adi con su entrada y debut sobre el verde tapete serón. El ariete, con un remate de cabeza a placer, casi acorta distancias, pero el balón lo mandó a las manos del portero. Es por eso por lo que parece que se propuso que su debut tenía que estar acompañado por un gol. Y así fue. La siguiente la mandó al a escuadra. Cazó un balón en el borde del área y ejecutó un misil imposible de parar para el portero porque entró por toda la escuadra de la portería.

Ese gol resucitó a un Villanovense que aunque no le había perdido la fe al partido parecía resignado a un final cantado. Por eso los minutos finales fueron de asedio y derribo sobre la portería de Carmona. No obstante, hay que decir que los de Ramsés Gil se defendieron muy bien de las feroces acometidas seronas, que poco a poco fueron a menos como la calma posterior que acompaña a una tormenta. Primero fue Mario el que lo intentó con un buen golpeo desde la frontal que repelió Carmona con una buena estirada. Luego l intentó Adi con un remate defectuoso tras un rechace dentro del área que acabó en las nubes y otra buena ocasión que no acabó de concretar tras un balón muerto en el área pequeña.

A partir de ahí Gus introdujo algunos cambios para intentar llevar hacia adelante a su equipo y meter atrás al rival, a lo que se resistieron los visitantes. Aún así el Villanovense tuvo algún acercamiento de cierto peligro en los minutos finales, aunque no llegó a concretar en ocasiones claras.

Al final los serones murieron en la orilla como en otras ocasiones anteriores a pesar de hacer un gran partido en líneas generales. Se mantienen a cinco puntos del descenso y se alejan de la zona alta de la clasificación, que ahora se queda siete puntos de distancia. La próxima jornada visitan al Montijo.