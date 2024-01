El Llerenense ya tiene a los dos refuerzos que estaba buscando. El club ha anunciado la llegada del medio centro vasco, Íñigo Celihueta; y del lateral izquierdo navarro, Martín Salvador, dos jugadores que vestirán la elástica blanca de los de la Campiña Sur hasta final de temporada. La dirección deportiva de Jorge Mendoza ha podido culminar ambas incorporaciones después de llevar semanas peinando el siempre difícil mercado invernal, esperando esa oportunidad que un club modesto como el Llerenense necesita.

Celihueta, de 29 años, viene de jugar la primera parte de la temporada en el Racing Cartagena, de Segunda Federación, donde no ha contado con todos los minutos que deseaba. Previamente, había jugado la temporada completa anterior con la Sociedad Deportiva Formentera, con el que disputó 30 partidos y marcó un gol.

Se trata de un pivote con capacidad de trabajo que se formó en la cantera de la Real Sociedad y pasó después por dos clubes vascos históricos como el Deportivo Portugalete y el Arenas de Getxo. Ha jugado las cinco últimas temporadas en Segunda Federación.

El otro fichaje es el de Martín Salvador, un joven lateral izquierdo de 22 años que llega tras jugar la primera parte de la temporada en el Izarra, donde no ha tenido los minutos que buscaba. Anteriormente, ya había disputado más Segunda Federación en el Compostela y en el Peña Sport. Es un lateral con trabajo y oficio que puede ubicarse también de central izquierdo. Se formó en la cantera de Osasuna y era uno de los puestos deseados para cubrir por parte del Llerenense.

Las dos incorporaciones le dan más amplitud de plantilla al conjunto extremeño, con falta de jugadores para completar convocatorias en los últimos envites.

El Llerenense atraviesa su peor momento de la temporada tras encadenar tres derrotas de forma consecutiva. Pese a ello, su entrenador, Luismi Álvarez, se mantiene prudente y cauto: «nos está faltando hacer gol, pues llevamos tres partidos sin ver portería. Me ha gustado la reacción del equipo en la segunda parte de Soria. Hemos perdido dos partidos por detalles y otro en casa del Numancia. Lo que he visto en la segunda parte del último partido me da opciones de ilusionarme de nuevo con la recuperación».