Carmelo Sánchez, Iván Breñé y Marcos Carrillo, energía sub-23 para el Cacereño

A Carmelo Sánchez, Iván Breñé y Marcos Carrillo se les ve sonrientes sobre el césped del Príncipe Felipe y con ganas de demostrar lo que valen en el Cacereño. Son los más jóvenes entre los siete refuerzos de este mercado invernal, son los sub-23 que se han sumado a la plantilla de Julio Cobos con el reto de insuflar nueva energía, vitalidad y aire fresco, «que creo que también lo necesita el equipo», dice Francis Bordallo, director deportivo del decano del fútbol extremeño.

Siete altas y cinco bajas en el mercado invernal es un movimiento desconocido en el Cacereño que Bordallo justifica en la inestabilidad (en lo que a resultados se refiere) que se ha vivido desde el principio de temporada. «No se puede desestabilizar lo que no está estabilizado», apunta sobre la vuelta de tuerca que se le ha dado a la plantilla. «El mercado de invierno te sitúa un poco en los problemas que el equipo ha tenido en la primera vuelta. Cuantos más movimientos, peor te ha ido. Ha habido jugadores que por unos motivos u otros no nos han dado todo lo que nosotros esperábamos ni tampoco lo que ellos esperaban. Es un problema de todos. Se nos han quedado un poco justos algunos futbolistas y hemos creído que había que mejorarlo».

Para la que queda de campeonato el Cacereño tendrá 22 jugadores, es decir, se han completado todas las fichas posibles.

En cuanto a los tres sub-23 que se han sumado ahora al equipo, Carmelo Sánchez, Iván Breñé y Marcos Carrillo, Bordallo asegura estar «contento» por poder haberlos fichado. «Nos van a permitir dar un salto de calidad».

De los tres hay uno que ya ha debutado. Carmelo Sánchez jugó unos minutos del 3-3 ante el Getafe B el pasado domingo. «Fue un partido un poco loco», recuerda el jugador nacido en Cartagena en 2002. «Es un mediocentro que, además de criterio con balón, tiene intensidad, fuerza y garra. Nos va a dotar de bastante rigor táctico en el medio del campo», remarca el director deportivo verde. «Encontrar un hueco en un equipo que ya está hecho es difícil, pero nosotros somos jóvenes y estamos abiertos a cualquier reto», añade Carmelo hablando tanto en su nombre como el de sus nuevos compañeros. «Vengo a dar intensidad, energía, ese no parar de correr y darlo todo por el equipo».

Carmelo lleva ya una semana a las órdenes de Julio Cobos pero tanto para Iván Breñé (Cervera, 2001) como para Marcos Carrillo (Madrid 2002) el de este miércoles fue su primer entrenamiento. Eso no impide que ambos se vean listos para jugar este domingo ante el Mensajero en el Príncipe Felipe (12.00 horas).

Breñé, que llega procedente de El Palo, «es un delantero centro que incordia mucho a los centrales, que no los deja vivir felices y cada vez que hay un balón por el área él suele estar en zona de remate. Viene de no meter goles, pero sí de jugar bastante, lo que dice mucho de él, del buen trabajo que hace para el equipo. Esperamos que aquí inaugure su casillero goleador», explica Bordallo. «Soy un delantero que mete la cabeza donde sea», apunta el jugador, que no dudó en fichar por el Cacereño cuando surgió la opción. En El Palo estaba cedido por el Ceuta, pero al CPC llega como jugador ‘en propiedad’.

Marcos Carrillo, el más joven de los tres (21 años), «es un jugador ofensivo, bien dotado técnicamente, polivalente en la zona de ataque, ya que puede jugar en varias posiciones y donde mejor se desenvuelve es detrás del delantero o incluso tirado a banda», detalla Bordallo. «Es un jugador vertical, técnico, que nos va a dar un plus de calidad en el centro del campo». «Estoy ilusionado pro venir a un club como este», añade el protagonista, que destaca el buen recibimiento que todos han tenido en el vestuario del decano.