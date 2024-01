La fiebre del sábado tarde en Badajoz

El público pacense se caracteriza por ser selecto y exigente. Tiene que encontrar algo que le sorprenda, atraiga y entretenga a partes iguales. Existen numerosos precedentes que no han terminado de enganchar a la gente de Badajoz pese a tratarse de un buen puñado de iniciativas originales y elaboradas. Había algo que faltaba. No obstante, en el BCB no sólo conocían a la perfección los requisitos que tiene que reunir un hincha promedio. También querían ser fieles a la filosofía que inició el mítico Círculo hace dos décadas para ir llenando cada vez más butacas en La Granadilla: el resultado no ha podido ser mejor.

El pabellón pacense se ha convertido en una olla a presión donde cada dos sábados retumba a base de cánticos, música y al son de unos sonoros aplaudidores. Pero aunque lo habitual sea que la conexión entre el Vítaly-La Mar Baloncesto Ciudad de Badajoz (BCB) y su hinchada sea cada dos semanas, los caprichos del calendario han querido que durante dos sábados seguidos jueguen como locales y ante equipos de la zona alta. Y es que lo que se antojaba complicado ante dos rivales de entidad -ambos de Córdoba- acabó siendo una fiesta redonda que acabó con sendos triunfos épicos que llevaron la catarsis a la grada. El primero fue ante Coto, que se saldó con una remontada final que hizo disfrutar a más de 2.000 pacenses. El segundo tiene aún más mérito si cabe. Casi 2.500 personas se congregaron para vibrar con un incontestable triunfo ante el líder destacado del grupo. El UCB solo había perdido un partido de los 15 que había disputado. La caldera pacense, en plena fiebre del sábado tarde, llevó al BCB en volandas para hacer caer al casi invencible equipo cordobés por segunda vez en lo que va de curso. Por establecer un agravio comparativo: el Nuevo Vivero reunió a poco más de 3.200 fieles blanquinegros en el choque ante el Atlético Paso. Y, aunque muchos aficionados se consideren seguidores de ambos equipos, lo cierto es que por primera vez después de mucho tiempo hay un equipo que pueda atraer casi tanta masa social como el CD Badajoz. Objetivos cumplidos Pero el triunfo social que está logrando el BCB tiene un mérito añadido. Y es que se están cumpliendo todos los objetivos marcados a principios de temporada. En la directiva tenían claro que, pese a hacer un proyecto ambicioso, tenían un presupuesto limitado y no iban a romper la banca. Por eso, en el Vítaly-La Mar se ha mantenido una firme apuesta por la cantera que se ha puesto de manifiesto con la presencia destacada de Pablo Osés, Jaime Paredes y Javier Nielsen, que gozaron de un buen puñado de minutos ante el líder y con más de 2.500 espectadores. A esto hay que añadir que han superado con creces el objetivo propuesto del millar de simpatizantes -a la vista está en los partidos de La Granadilla-. Por si fuera poco, en ningún momento se vendieron castillos en el aire ni ascensos rápidos para tentar al aficionado. Y, a pesar de todo, se han ganado a su público y esperan poder retenerlo mucho tiempo sin importar la categoría que dispute .