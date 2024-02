Emi y Joserra, laterales especialistas con visión atacante para el Cacereño

“Pretendemos que tengan rigor defensivo. Al ser dos laterales específicos, algo de lo que ahora mismo adolecíamos, queremos que se apliquen bien defensivamente. También se incorporan al ataque con criterio, les gusta subir. Tienen buen pie para poner balones al área”. El director deportivo del Cacereño, Francis Bordallo, dibujaba así las semblanzas competitivas de los dos últimos fichajes verdes en el mercado de invierno. Emiliano Hernández, ‘Emi’, lateral derecho sub-23 procedente del Alcorcón B, y Joserra de Diego, ‘Joserra’, lateral izquierdo llerenense de 25 años que llega desde el Montijo, coincidieron en el análisis y auguraron trabajo e ilusión en un equipo, el de Julio Cobos, que tiene como primer objetivo alejarse de puestos de descenso.

Bordallo rompió una lanza para exaltar las virtudes de los dos jugadores que han estado desempeñando esas funciones en los últimos encuentros. “Iván (Martínez) y Lobato están cumpliendo bastante bien en esas demarcaciones, pero todos sabemos que no son laterales específicos. Su polivalencia les permite desarrollarse en esa posición, pero Lobato e incluso Iván su prioridad es ser central. Sabemos que tenemos dos buenos laterales, a pesar de los que hemos incorporado ahora”, concretó.

“Ahora mismo tenemos las 22 cifras cubiertas el último día. No contemplamos ningún movimiento”. Pasaban las 13.00 horas y en el último día del cierre del mercado Bordallo respondía así a la pregunta si se presagiaban más entradas y salidas.

Ambición

Emi, nacido en Argentina pero que vive en España desde los dos años, está especialmente motivado. “Llego con mucha ilusión. Fue una situación que se dio en el último momento en el que el club, como bien ha dicho Francis Bordallo, necesitaba cubrir un sitio que, a pesar de estar muy bien cubierto por los jugadores que ya tiene, por suerte se pudo dar la posibilidad de poder venir “, declaró.

El defensa retorna a la cuarta categoría y lo hace con retos muy concretos y ambiciosos en lo profesional. “Afronto el reto de volver a la Segunda Federación, una categoría muy exigente que me va a hacer exigirme a mí mismo aún más. Esto hace que podamos ir progresando. Vengo con muchas ganas de aportar al equipo todo lo que pueda y aprender de los que llevan aquí un tiempo”.

Se define como un defensa completo, a tenor de sus palabras. “Lo primero que tenemos que priorizar es saber defender bien, que es lo importante en un equipo, que es mantener portería a cero. A partir de ahí ir hacia adelante. Una virtud que tengo es la proyección ofensiva que al final eso puede haber interesado en mi perfil para haberme traído”.

Abundó Emi en que “defensivamente lo hago bastante bien, pero destacaría que tengo mucho recorrido en banda, tanto para defender como para atacar. Soy bastante trabajador, muy sacrificado. Al igual que puedo subir a atacar puedo llegar a defender”.

Joserra, conexión cacereña

Joserra, mientras tanto, enfatizó sobre sus conexiones con la ciudad y expuso que “una parte de mí se siente de Cáceres”. Con semblante iluminado por la motivación, argumentó: “Conozco bien el club. He pasado por este estadio varias veces, ya sea en Tercera o Segunda Federación. Es un equipo que siempre he seguido de cerca, ya que he pasado años aquí en Cáceres. Lo he visto como un grande de la comunidad. Estoy muy orgulloso de estar aquí”.

Sobre su marcha del Montijo, explicó: “Ellos estaban muy contentos conmigo. Obviamente, no querían que me marchase por su interés. Era lógico y normal. Al final conseguimos llegar a un acuerdo. Lo entendieron al final que era un paso adelante para mí para seguir evolucionando como futbolista. No pusieron pegas y solamente tengo palabras de agradecimiento”.

“Cáceres es mi segunda casa. Soy nacido en Llerena, pero desde los 15 años he vivido aquí y tengo aquí a mi pareja y a muchos amigos. Es una ilusión enorme estar aquí en este gran club extremeño”, recalcó Joserra, formado en el Diocesano y que después ha militado también en Coria y Don Benito como clubs extremeños.

¿Mirando para arriba o no?, se le cuestionaba. “Eso lo determinará cada domingo. Tenemos que ir partido a partido. Ahora solamente hay que pensar en el Mensajero, conseguir el máximo de puntos posible y al final de temporada veremos dónde estamos. Obviamente hay que tener ilusión de ganar todos los partidos posibles, pero siempre con los pies en el suelo y mucho trabajo. Tenemos los puestos de descenso muy cerca y hay que salir cuanto antes de ahí”.