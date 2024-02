El Cacereño Femenino no encuentra el camino

El Cacereño Femenino no tuvo la suerte de cara en su visita al Atlético de Madrid B (2-0) y continua sin sumar puntos lejos de su feudo en 2024. Las de Ernesto Sánchez disputaron un encuentro muy serio, pero vuelven a no encontrar premio lejos de tierras cacereñas en lo que va de año. Dos errores defensivos empañan un partido lleno de esfuerzo y sacrificio defensivo de las verdes, que no les permitirá relajarse en las siguientes jornadas para seguir intentando alejarse del temido descenso.

El Cacereño empezó el partido bien plantado sobre el césped madrileño, sin apenas conceder ocasiones al rival y mostrándose fuerte en defensa, como Ernesto Sánchez había pedido en la previa. La primera parte carecía de ritmo, con ambos equipos respetándose e intentando colgar balones al área sin materializarse en ocasiones manifiestas de gol.

Las verdes lo intentaban con balones largos, buscando el error de la zaga rojiblanca y la velocidad de Sonya Keefe, pero las atléticas tampoco regalaban un metro en su propio campo. En el minuto 38, tras la salida de un córner que despejó el Atlético B, Rana intentó sorprender a todos con un disparo que se perdía por el lateral de la portería. En el 43, Rana buscaba alguna compañera que se desmarcase mientras caracoleaba al borde del área, regateando a todas las rojiblancas que salían a su paso, consiguiendo una preciada falta peligrosa que no dio frutos.

El segundo acto

En la segunda parte, los cambios introducidos por Ernesto Sánchez parecían desperezar al equipo y las verdes pasaron a llevar la iniciativa del juego. El Atleti lo intentaba a la contra, cuando en el minuto 66 y tras una galopada de Larissa, que estaba recién entrada en el terreno de juego, escorada en el área probaba fortuna frente a Tati, que repelió el disparo, dejando el balón muerto en el área, donde Emma aprovecho para marcar a placer ante el esfuerzo en vano por taponar el disparo por parte de la zaga extremeña. Las chicas verdes no tardaron en reponerse del gol y en el 68 Castañeda intentaba sorprender con un gol olímpico que detuvo la portera local sobre la línea.

En el minuto 70, después de que Tati blocase una falta peligrosa, trataba de buscar la contra con Keefe sin suerte ya que las locales replegaron muy rápido. No paraba de buscar el gol el Cacereño, esta vez a través de un disparo lejano de Hernández que se perdió por línea de fondo. Todos los intentos se frustraban por una rocosa defensa atlética, que en cuanto recuperaban el balón montaban la contra para desgastar a las verdes en sus repliegues, hasta que llegó el segundo tanto local en el minuto 83. Tras un córner sacado por Vicky Chica, el balón llegó hasta el segundo palo, donde Zafra disparó cruzado encontrándose con Midori sobre la línea de gol que logró controlar el balón, pero el infortunio se cruzó en su camino, y tras intentar sacar la pelota jugada, se encontró con el poste y el balón terminó en el fondo de la red, poniendo el segundo gol en el marcador local.

El Cacereño intentó sobreponerse del mazazo en el último tramo del partido, pero las fuerzas no le acompañaron. Las verdes vuelven a tener una semana para descansar y reponerse e intentar reencontrarse con la victoria en casa frente a un duro rival como el recién descendido Alhama.