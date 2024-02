El Cacereño quiere remontar en casa ante un Mensajero al alza

Amarrar los partidos de casa se está volviendo una obsesión para el Cacereño. En nueve encuentros se les han escapado 19 puntos a los de Julio Cobos, que este domingo regresan al Príncipe Felipe (12.00 horas) en uno de esos compromisos que se pueden calificar de trampa, pues llega el Mensajero, un penúltimo clasificado que se encuentra en clara progresión ascendente y que ha sumado en las cinco últimas jornadas 11 de 15 puntos posibles.

«Si queremos cumplir objetivos es importantísimo mejorar en casa», dice Cobos en un discurso repetido en más de una ocasión esta temporada. «Fuera los números son muy buenos, pero en casa nos está costando. Todo pasa por ser mucho más fiables como locales. Venimos de conseguir un punto muy importante en casa del Getafe y tenemos que hacerlo bueno logrando los tres en casa ante un rival del que nos queremos alejar lo máximo posible por el descenso. Ganar sería un paso importante».

Siete puntos separan al Mensajero (18) del Cacereño (25), que tendrá las bajas de Clausí (por lesión) e Iván Martínez (por sanción). Además, Karim es duda. Sí podrá contar Cobos con todas las incorporaciones invernales. Tres han debutado ya, Javi Barrio, Adri Crespo (que probablemente volverán a formar pareja en el eje de la zaga) y Carmelo. A ellos se sumarán Emi, Joserra (con muchas papeletas para ocupar los laterales de inicio), Iván Breñé y Marcos Carrillo.

Todos aportarán al técnico más opciones no solo de cara al once, sino capacidad de reacción durante el encuentro si las cosas no funcionan. «Es importante que cuando miremos para atrás podamos ver que se puede cambiar cosas durante el partido».

En la portería todo apunta a la continuidad de Izan, que se estrenó en liga el pasado domingo en el 3-3 en Getafe. « Robador ha jugado prácticamente todo. Creo que era el momento oportuno de dar un cambio. Ha jugado Izan, creo que lo ha hecho bien, y están entrenando los dos increíble. Trataremos de poner el que esté mejor, pero confío en los dos».

Evitar las confianzas ante el penúltimo clasificado será clave. «La posición no nos puede sorprender, es mala, pero en los últimos cinco partidos, de 15 puntos ha conseguido 11. Se ha reforzado con algunos jugadores de muchísima entidad, como Tana o como Hernán, que han llegado a jugar en Primera División. Los últimos resultados hacen que no te confíes. Era un equipo que todo el mundo contaba con que era candidato seguro a descender y que ahora creen que puede salvarse. Equipo, entre comillas, trampa, que ha cambiado bastante», destaca el técnico de Valdehornillos.